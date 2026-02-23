Ngày 23-2, vàng miếng có giá 184,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Vàng miếng trong nước ngày 23-2 tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với trước Tết, hiện giá bán ra ở mức 184,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng ở các doanh nghiệp SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ đang giao dịch 2 chiều mua – bán ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Mi Hồng mua vào ở mức cao với 182 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giao dịch thấp hơn mặt bằng chung với 181,5-184,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch 179,5-183,5 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch 181,2-184,2 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 181,1-184,1 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.106 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 23,6 triệu đồng/lượng.