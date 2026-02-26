Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Vàng miếng giữ ở mức 185 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng nhẹ trong ngày vía Thần Tài

(GLO)- Ngày 26-2, thị trường vàng trong nước có điều chỉnh nhẹ về mức giá tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, vàng miếng duy trì bán ra ở mức 185 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cũng tăng nhẹ.

Vào lúc 8 giờ ngày 26-2, các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cùng giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 182-185 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức cao hơn với 182,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng giữ ở mức 185 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng nhẹ trong Ngày vía Thần Tài. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn nhích nhẹ so với hôm qua. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9, SJC đang có giá 181,5-184,5 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch 181,9-184,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 179,8-183,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4 giờ ngày 26-2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5.189,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 94,0 USD/ounce trong ngày ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 164,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,5 triệu.

