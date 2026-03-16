Vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng trong ngày 16-3

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 180,1-183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên giao dịch sáng qua. PNJ niêm yết thấp hơn 100.000 đồng, ở mức 180-183 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch mua vào ở mức cao với giá 181,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ trở lại theo đà vàng miếng. Phú Quý đang giao dịch 2 chiều ở mức 180-183 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào ở mức 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 179,8 triệu đồng, bán ra ở mức 182,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 180,1 triệu đồng, 183,1 triệu đồng/lượng.
Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.020 USD/ounce (tương đương 159,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 23,8 triệu đồng/lượng.