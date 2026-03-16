Vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng trong ngày 16-3

(GLO)- Ngày 16-3, thị trường vàng trong nước tăng nhẹ trở lại 500.000 đồng/lượng sau khi giữ giá ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 180,1-183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên giao dịch sáng qua. PNJ niêm yết thấp hơn 100.000 đồng, ở mức 180-183 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch mua vào ở mức cao với giá 181,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ trở lại theo đà vàng miếng. Phú Quý đang giao dịch 2 chiều ở mức 180-183 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào ở mức 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 179,8 triệu đồng, bán ra ở mức 182,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 180,1 triệu đồng, 183,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay nhìn chung giữ ổn định trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.020 USD/ounce (tương đương 159,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 23,8 triệu đồng/lượng.