Cập nhật giá vàng ngày 30-5: Vàng miếng giảm còn 159 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng phiên giao dịch cuối tuần ngày 30-5 ghi nhận giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng so với tháng trước.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, SJC, DOJI đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 156-159 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch ở mức 156,2-158 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước neo ở mức thấp. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức thấp, tùy từng doanh nghiệp. Nhẫn tròn Phú Quý đang giao dịch 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết tương đương giá vàng miếng, 156-159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mốc 4.495,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.