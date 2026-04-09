(GLO)- Sau phiên bật tăng vào hôm qua thì sáng nay (9-4), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm sâu trở lại đến 4,7 triệu đồng/lượng. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 167,5-171,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng đang niêm yết vàng miếng 2 chiều ở mức 167,5-171,5 triệu đồng/lượng. PNJ bán ra ở mức thấp hơn với 171 triệu đồng/lượng.

Ngày 9-4, vàng trong nước “bốc hơi” 4,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm, tùy từng doanh nghiệp. Nhẫn trơn PNJ, SJC đang niêm yết tương đương giá vàng miếng 167,5-171 triệu đồng/lượng; DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng tương tự, giao dịch bằng giá vàng miếng tại đơn vị là 167,5-171,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý đang có giá 167,5-171 triệu đồng/lượng.

Lúc 9 giờ 38, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.726,9 USD/ounce, giảm 88,8 USD so với một ngày trước.

Theo Kitco, giá vàng thế giới đang chịu sức ép điều chỉnh khi cùng lúc đối mặt nhiều lực kéo trái chiều. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông lẽ ra phải hỗ trợ vai trò trú ẩn của kim loại quý, nhưng thực tế lại cho thấy vàng chưa thể bứt phá bền vững.

Nguyên nhân là đà tăng của giá năng lượng đang làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, từ đó khiến thị trường nghiêng về khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.