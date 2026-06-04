Cập nhật giá vàng ngày 4-6: Giá vàng trong nước giảm còn 156,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm lần thứ 3 liên tiếp tính từ đầu tuần đến nay. Theo đó, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng.

Tiếp đà giảm, vàng trong nước còn 156,5 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Tại thị trường vàng Gia Lai, giá vàng 9999 24k Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp sáng nay đang niêm yết ở mức 142,5-145 triệu đồng/lượng; vàng 9999 Mỹ Long niêm yết với giá 138-143 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.430,9 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 1,25% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 56,22 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.430,9 USD/ounce (tương đương 141,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.