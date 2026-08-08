Giá vàng ngày 8-8: Tăng, giảm trái chiều tại các doanh nghiệp

(GLO)- Thị trường vàng miếng trong nước sáng 8-8 đang có sự phân hóa khá mạnh giữa các doanh nghiệp. Trong khi Công ty SJC và Mi Hồng điều chỉnh tăng từ 1,3-1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 7-8 thì giá tại một số thương hiệu khác lại giảm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Diễn biến tại Mi Hồng cũng đáng chú ý khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,2-143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Ngược lại, tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giá giữa các doanh nghiệp cũng nới rộng. Giá bán ra tại Công ty SJC hiện ở mức 144 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,8 triệu đồng/lượng so với mức 142,2 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu; đồng thời cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với Mi Hồng.

Tại Gia Lai, giá vàng 9999 24K của Vĩnh Thạnh và Ngọc Diệp sáng nay cùng niêm yết ở mức 133,5-136,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sáng 8-8 tăng mạnh. Lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng giao ngay ở mức 4.342,23 USD/ounce, tăng 100,98 USD/ounce, tương đương 2,38% trong 24 giờ qua. So với sáng 7-8, giá vàng thế giới hiện tăng 105,39 USD/ounce, tương đương khoảng 2,49%.

Theo tỷ giá Vietcombank quy đổi, mỗi ounce vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,68 triệu đồng; tính theo lượng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,26 triệu đồng/lượng.