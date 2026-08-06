Giá vàng hôm nay 6-8: Nhiều thương hiệu tăng mạnh, SJC lên 143,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 6-8 tiếp tục bứt phá sau phiên phục hồi trước đó. Nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1,3-2,3 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng SJC tại một số hệ thống lên 143,3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 5-8. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng 6-8 tiếp tục bứt phá sau phiên phục hồi trước đó. Ảnh: Internet

Tương tự, PNJ, Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Riêng DOJI giao dịch ở mức 138,8-141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng niêm yết ở mức 141-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng theo xu hướng của vàng miếng. Vàng nhẫn SJC được giao dịch phổ biến ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng, tăng so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6-8 ở mức 4.274,43 USD/ounce, tăng 190,84 USD/ounce, tương đương 4,67% so với mức 4.083,59 USD/ounce ghi nhận vào sáng 5-8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới tương đương khoảng 113,1 triệu đồng, tăng khoảng 5,05 triệu đồng so với mức 108,05 triệu đồng/ounce của phiên trước.