Kết quả, bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026: Việt Nam dẫn đầu bảng A

(GLO)- Tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026, mở rộng cửa vào bán kết trước lượt cuối gặp Campuchia, trong khi bảng B còn khó lường hơn.

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Indonesia giúp tuyển Việt Nam tạo bước ngoặt quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 7 điểm với Singapore nhưng đứng đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Hình minh họa (AI).

Ở bảng B, Thái Lan tiếp tục thể hiện vị thế của ứng viên hàng đầu khi đánh bại Malaysia 2-0. Philippines cũng trở lại cuộc đua bằng màn ngược dòng thắng Lào 4-1, khiến cuộc cạnh tranh hai vé vào bán kết vẫn còn nhiều biến số.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Kết quả bảng A ngày 3/8/2026

Trận đấu Kết quả Campuchia - Timor-Leste 3-0 Indonesia - Việt Nam 0-3

Campuchia giành chiến thắng đầu tiên tại giải khi vượt qua Timor-Leste 3-0. Hav Soknet lập cú đúp, giúp đội bóng này có 3 điểm và tiếp tục duy trì hy vọng trên lý thuyết trước lượt trận cuối.

Ở trận đấu muộn, tuyển Việt Nam tạo ra màn trình diễn hiệu quả trước Indonesia. Văn Vĩ mở tỷ số ngay phút thứ 6 sau đường chuyền của Hoàng Đức. Đến phút 14, Hai Long tận dụng đường chuyền xuyên tuyến của Lê Phạm Thành Long để nhân đôi cách biệt. Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 71.

Các kết quả đã đấu tại ASEAN Cup 2026

Ngày Bảng Trận đấu Kết quả 24/7 A Campuchia - Singapore 1-2 24/7 A Timor-Leste - Việt Nam 0-7 25/7 B Myanmar - Malaysia 1-2 25/7 B Lào - Thái Lan 0-5 27/7 A Singapore - Timor-Leste 2-0 27/7 A Indonesia - Campuchia 5-1 28/7 B Philippines - Myanmar 1-4 28/7 B Malaysia - Lào 4-0 31/7 A Timor-Leste - Indonesia 0-3 31/7 A Việt Nam - Singapore 0-0 1/8 B Lào - Philippines 1-4 1/8 B Thái Lan - Malaysia 2-0 3/8 A Campuchia - Timor-Leste 3-0 3/8 A Indonesia - Việt Nam 0-3

Kết quả các trận vòng bảng được tổng hợp theo lịch thi đấu chính thức và những báo cáo trận đấu đã công bố đến tối 3/8.

Việt Nam thắng bằng khả năng tận dụng cơ hội

Nếu trận hòa Singapore cho thấy sự lãng phí của hàng công, chuyến làm khách Indonesia lại chứng kiến một tuyển Việt Nam lạnh lùng hơn rất nhiều.

Ngay trong cơ hội rõ ràng đầu tiên, Văn Vĩ đã chọn đúng thời điểm xâm nhập vòng cấm và dứt điểm vào góc hẹp. Bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 không chỉ mang lại lợi thế mà còn khiến kế hoạch pressing và đẩy cao đội hình của Indonesia sớm bị đảo lộn.

Bàn thắng của Hai Long 8 phút sau tiếp tục cho thấy khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà. Khi Indonesia dâng đội hình tìm bàn gỡ, các cầu thủ Việt Nam triển khai bóng nhanh, trực diện và không cần quá nhiều đường chuyền để tiếp cận khung thành.

Sau khi dẫn 2-0, Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, bảo vệ khu vực trung tâm và chờ cơ hội phản công. Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn trong một số thời điểm nhưng không tạo được đủ khoảng trống trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ.

Xuân Son được tung vào sân trong hiệp hai và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Sau một cơ hội bị thủ môn Nadeo Argawinata cản phá, tiền đạo này thoát xuống và ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Chiến thắng cho thấy tuyển Việt Nam có thể chơi theo nhiều cách. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải cầm bóng áp đảo, nhưng vẫn có thể kiểm soát trận đấu bằng khả năng pressing, chuyển trạng thái và tận dụng sai lầm của đối phương.

Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa

Sau 3 trận, tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới, ghi 10 bàn và sở hữu hiệu số +10. Đây là cơ sở giúp đội tuyển vượt Singapore để chiếm ngôi đầu bảng A dù hai đội cùng có 7 điểm.

Trước Indonesia, hàng phòng ngự phải chịu sức ép lớn hơn hai trận trước. Đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tranh chấp, sút xa và không chiến, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Khả năng bọc lót giữa các trung vệ, sự tập trung của thủ môn Patrik Lê Giang và việc tuyến tiền vệ chịu khó hỗ trợ phòng ngự giúp đội tuyển hạn chế đáng kể những tình huống dứt điểm thuận lợi của Indonesia.

Nhận định hai trận gần nhất của bảng B

Lào 1-4 Philippines: Thẻ đỏ làm thay đổi cục diện

Lào có khởi đầu thuận lợi khi vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid ở phút 14 khiến đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Philippines chỉ thực sự tận dụng được lợi thế quân số sau giờ nghỉ. John Lucero gỡ hòa ở phút 47, trước khi pha phản lưới của Viengxay Sydavong giúp đội khách vượt lên. Jarvey Gayoso ghi bàn từ chấm phạt đền, còn Daisuke Sato hoàn tất chiến thắng 4-1 bằng cú đánh đầu cuối trận.

Kết quả giúp Philippines phục hồi sau thất bại 1-4 trước Myanmar. Tuy nhiên, việc để Lào mở tỷ số và chỉ bứt lên sau khi đối thủ mất người cho thấy hàng phòng ngự Philippines vẫn chưa thật sự ổn định.

Đội bóng này có tốc độ và khả năng tấn công biên, nhưng sẽ phải chơi chắc chắn hơn khi tiếp đón Thái Lan. Trước một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt, những sai lầm ở đầu trận có thể khiến Philippines trả giá đắt.

Thái Lan 2-0 Malaysia: Bản lĩnh của ứng viên vô địch

Thái Lan đánh bại Malaysia nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Yotsakon Burapha ở phút 38 và pha lập công của Teerasak Poeiphimai ở phút 56.

Malaysia tạo ra một số cơ hội trong khoảng thời gian cuối trận, nhưng thủ môn Kampon Phatomakkakul liên tục cứu thua để giúp Thái Lan giữ sạch lưới.

Sau 2 trận, Thái Lan ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng của HLV Anthony Hudson không chỉ mạnh trong tấn công mà còn duy trì được sự cân bằng giữa các tuyến.

Malaysia vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng thất bại tại Bangkok cho thấy đội bóng này gặp khó khi đối đầu với những đối thủ có khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Việc đã thi đấu ba trận cũng khiến Malaysia chịu áp lực lớn hơn Myanmar và Philippines trong cuộc đua giành vé bán kết.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10-0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4-1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8-4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5-7 -2 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0-15 -15 0

Bảng A sẽ được định đoạt ở hai trận cuối diễn ra đồng thời ngày 7/8. Việt Nam tiếp Campuchia, trong khi Singapore đối đầu Indonesia.

Với 7 điểm, tuyển Việt Nam chỉ cần giành thêm một điểm trước Campuchia là chắc chắn có mặt ở bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển có cơ hội rất lớn giữ ngôi đầu bảng nhờ lợi thế hiệu số hiện tại. Đây là phép tính dựa trên điểm số sau lượt trận ngày 3/8.

Indonesia chưa bị loại nhưng đã mất quyền tự quyết rõ rệt hơn. Đội bóng xứ vạn đảo buộc phải hướng đến chiến thắng trước Singapore. Nếu chỉ hòa, Indonesia sẽ đạt 7 điểm và không thể vượt Việt Nam nếu nhà đương kim vô địch có điểm trước Campuchia.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7-0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6-3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5-3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5-5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1-13 -12 0

Thái Lan đang có lợi thế lớn nhất khi toàn thắng, chưa thủng lưới và mới thi đấu hai trận. Malaysia có cùng 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Myanmar và Philippines cùng có 3 điểm, vì vậy hai trận ngày 4/8 có thể tạo ra thay đổi lớn. Myanmar có cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu khi gặp Lào, còn Philippines phải đối mặt thử thách khó hơn nhiều trước Thái Lan.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới

Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.

Ngày, giờ Bảng/Vòng Trận đấu 17h00, 4/8/2026 Bảng B Myanmar - Lào 20h00, 4/8/2026 Bảng B Philippines - Thái Lan 20h00, 7/8/2026 Bảng A Việt Nam - Campuchia 20h00, 7/8/2026 Bảng A Singapore - Indonesia 20h00, 8/8/2026 Bảng B Thái Lan - Myanmar 20h00, 8/8/2026 Bảng B Malaysia - Philippines 15/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B 16/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A 18/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A 19/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B 22/8/2026 Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 26/8/2026 Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1

Hai trận cuối của mỗi bảng được tổ chức cùng giờ nhằm bảo đảm tính công bằng. Các vòng bán kết và chung kết đều diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về.

Việt Nam nắm quyền tự quyết

Sau trận hòa Singapore, tuyển Việt Nam từng bị đẩy xuống vị trí thứ ba và đối mặt nguy cơ mất quyền tự quyết. Chiến thắng tại Indonesia đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Đội tuyển hiện đứng đầu bảng, sở hữu hiệu số tốt nhất giải và chỉ cần không thua Campuchia để giành vé bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không dừng lại ở một trận hòa.

Việc kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu có thể mang lại lợi thế đáng kể khi bước vào vòng bán kết. Quan trọng hơn, một chiến thắng thuyết phục trước Campuchia sẽ giúp đội tuyển duy trì nhịp thi đấu và sự tự tin sau màn trình diễn hiệu quả tại Bogor.

Dù vậy, chiến thắng 3-0 trước Indonesia cũng chưa phải sự bảo đảm cho chức vô địch. Thái Lan đang thể hiện sức mạnh đáng kể tại bảng B, trong khi Singapore, Malaysia, Myanmar và Philippines đều còn cơ hội đi tiếp.

ASEAN Cup 2026 vì thế vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng sau 3 lượt trận, tuyển Việt Nam đã đưa mình trở lại vị trí thuận lợi nhất: dẫn đầu bảng đấu và nắm quyền quyết định tấm vé bán kết.