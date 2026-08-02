Đà Nẵng giành ngôi vô địch Giải bóng đá bãi biển năm 2026

(GLO)- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại sân bóng đá bãi biển khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chiều 1-8, Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 đã khép lại với các trận tranh hạng ba và chung kết.

Kết thúc giải, đội Đà Nẵng xuất sắc lên ngôi vô địch, Huế Time Square xếp hạng nhì, Tài Ngân Quy Nhơn giành hạng ba.

Đội Đà Nẵng xuất sắc giành vô địch Giải bóng đá bãi biển năm 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân gồm: Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Ngọc Bảo (Đà Nẵng); Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Ngô Tấn Tài (Tây Ninh); Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Anh Quang (Huế Time Square); giải phong cách thuộc về đội Đà Nẵng.

Một pha bóng trong trận chung kết giữa đội Đà Nẵng (áo đỏ) và Huế Time Square. Ảnh: H.V

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 23-7 đến 1-8.

Giải quy tụ 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa - Phú Yên.