8 đội tranh tài tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 23-7, tại sân bóng đá bãi biển (khu vực Tượng đài Chiến thắng, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026.

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 thu hút 8 đội bóng tham gia gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân-Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa-Phú Yên.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức giải trao biểu trưng lưu niệm cho đại diện tỉnh Gia Lai - địa phương đăng cai Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Ảnh: H.V

Tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Ảnh: H.V

Các trận đấu được tổ chức từ 17 giờ đến 18 giờ 30 hằng ngày, từ ngày 23-7 đến 1-8, nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ đến sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa hai đội Trẻ Gia Lai và Đà Nẵng diễn ra hấp dẫn. Hai đội liên tục tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt, những cú ngả người dứt điểm, xe đạp chổng ngược đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Giải đấu nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.