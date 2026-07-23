Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Quy tụ đông đảo võ sư, võ sinh trong và ngoài nước

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và các xã, phường gồm: Tuy Phước, Tây Sơn, An Khê.

Liên hoan thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế thuộc 9 quốc gia gồm Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Ma Rốc, Ý, Nga và Trung Quốc đăng ký tham dự, với 260 thành viên; 13 đoàn trong nước (4 liên đoàn/hội võ thuật, 9 môn phái), cùng 12 đoàn là các câu lạc bộ, võ đường của tỉnh Gia Lai với 432 thành viên.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc được đầu tư công phu, góp phần mang đến không gian văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách. Ảnh: H.V

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động như: lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn); lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); chương trình đồng diễn tại Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn); triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, các đoàn võ thuật cùng giao lưu, biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung, câu lạc bộ Chùa Long Phước (xã Tuy Phước) và Di tích An Khê Trường (phường An Khê); tham quan một số di tích văn hóa, điểm đến hấp dẫn của tỉnh Gia Lai như: Tháp Bánh Ít, Tiểu chủng viện Làng Sông, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo...

Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình đồng diễn võ cổ truyền được tổ chức quy tụ gần 1.000 võ sư, võ sinh trong và ngoài nước. Quy mô lớn cùng những màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đặc sắc của Liên hoan, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ và quảng bá võ cổ truyền Việt Nam đến đông đảo người dân, du khách.

Gần 1.000 võ sư, võ sinh trong và ngoài nước sẽ tham gia chương trình đồng diễn võ cổ truyền. Ảnh: H.V

Ngoài ra, nhiều hoạt động chuyên môn cũng diễn ra trong dịp này như: tập huấn trọng tài quốc tế, thi nâng đai - đổi đai võ cổ truyền quốc gia lần thứ II, thi nâng đai - đổi đai võ cổ truyền quốc tế lần thứ II và Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia mở rộng lần thứ XV-2026.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay, toàn bộ các nội dung chuẩn bị cho Liên hoan cơ bản đã hoàn tất. Thời gian qua, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam đã hỗ trợ về chuyên môn, công tác đối ngoại và kết nối các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự. Với sự chuẩn bị chu đáo, Gia Lai đã sẵn sàng chào đón các đoàn võ thuật đến tham dự Liên hoan”.

Hướng đến xây dựng bộ nhận diện du lịch Gia Lai

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh, sự hội tụ của các giá trị văn hóa đặc trưng từ đại ngàn đến biển xanh đã tạo cho Gia Lai nguồn tài nguyên du lịch khác biệt.

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; hệ thống di tích gắn với phong trào Tây Sơn; võ cổ truyền, bài chòi, tuồng, di sản văn hóa Chăm cùng nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc là nền tảng để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, lễ hội và trải nghiệm cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch.

Nhiều tour, tuyến trải nghiệm gắn với võ cổ truyền được khai thác, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Ảnh: H.V

Trên cơ sở đó, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được triển khai theo chủ đề từng quý, gắn kết hài hòa giữa quảng bá điểm đến, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, từng bước mở rộng sức lan tỏa đến thị trường quốc tế.

Song song với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, tỉnh cũng chú trọng phát triển nhiều sản phẩm mới dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng.

Các tiết mục võ thuật được dàn dựng kết hợp với âm nhạc hiện đại, hiệu ứng sân khấu và ánh sáng, tạo sức hút và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Ảnh: H.V

Việc mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế cũng được chú trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Từ đó, các tour, tuyến kết nối giữa đại ngàn và biển xanh được hình thành, tạo nên những hành trình trải nghiệm đặc sắc cho du khách.

Với định hướng đó, Liên hoan được xem là một trong những sự kiện mang tầm quốc tế trọng điểm của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, quảng diễn võ thuật ở các địa phương, Liên hoan còn là cơ hội để tỉnh từng bước đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với các không gian văn hóa, điểm đến và trải nghiệm của du khách.

“Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan sẽ góp phần mở rộng quảng bá điểm đến trên nhiều thị trường, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lợi thế kết nối giữa đại ngàn và biển xanh, qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh” - bà Đỗ Thị Diệu Hạnh chia sẻ.