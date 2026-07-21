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16 đoàn quốc tế tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 21-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng ban Tổ chức Liên hoan chủ trì buổi họp báo.

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 (viết tắt là Liên hoan) sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo diễn đàn để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam.

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Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.V

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đến sáng 21-7, đã có 16 đoàn võ thuật quốc tế của 9 quốc gia gồm Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Ma Rốc, Ý, Nga và Trung Quốc đăng ký tham dự, với 260 thành viên; 13 đoàn trong nước (4 liên đoàn/hội võ thuật, 9 môn phái), cùng 12 đoàn là các câu lạc bộ, võ đường của tỉnh Gia Lai với 432 thành viên tham gia liên hoan.

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Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - Trưởng bộ phận thường trực Liên hoan, thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh: H.V

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn); lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); chương trình đồng diễn, giao lưu biểu diễn võ thuật kết hợp tham quan các võ đường, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của tỉnh; triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Đây là sự kiện mang tầm quốc tế trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tỉnh mong muốn trở thành sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, hội tụ cả lợi thế của đại ngàn và biển xanh. Đây là điều kiện thuận lợi để Gia Lai phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch và hệ thống di sản, hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch có quy mô, sức cạnh tranh và bản sắc riêng.

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Phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: H.V

Vì vậy, Liên hoan còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai mới, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, thu hút đầu tư và từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch, văn hóa trong nước và quốc tế.

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Liên hoan góp phần kết nối các đoàn võ thuật trong và ngoài nước, lan tỏa giá trị di sản và tạo thêm cơ sở thực tiễn cho hồ sơ võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO. Ảnh: H.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Võ cổ truyền Bình Định đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hiện hồ sơ đang được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định như xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các lò võ, võ đường; đẩy mạnh đưa võ cổ truyền vào trường học; mở rộng các hoạt động giao lưu, quảng bá trong nước và quốc tế.

Cùng với việc tổ chức Liên hoan lần này, những nỗ lực trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho sức sống, khả năng thực hành, trao truyền và phát huy di sản trong đời sống, đồng thời góp phần tăng thêm sức thuyết phục cho hồ sơ võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin thêm.

Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 phút ngày 2-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 vào lúc 20 giờ 5 phút.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, được dàn dựng công phu qua 3 chương: “Âm vang hào khí Việt Nam”, “Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa” và “Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa”.

Lễ bế mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 5-8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

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