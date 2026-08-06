Gia Lai xếp thứ nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật và đối kháng

(GLO)- Tối 5-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV tiến hành tổng kết và trao thưởng cho các đoàn giành thành tích cao.

Kết thúc giải, đoàn chủ nhà Gia Lai 1 giành 30 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc (HCB) và 19 huy chương đồng (HCĐ), bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn ở cả 2 nội dung đối kháng và quyền thuật, đồng thời vượt chỉ tiêu đề ra trước giải.

Trao thưởng cho các đoàn giành thành tích cao nội dung quyền thuật và đối kháng. Ảnh: H.V

Cụ thể, ở nội dung quyền thuật, đoàn Gia Lai 1 đứng vị trí nhất toàn đoàn với 24 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ; đoàn TP. Hồ Chí Minh 1 đứng nhì với 10 HCV, 21 HCB và 13 HCĐ; đứng vị trí thứ ba là đoàn Quân đội 1 với 10 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Ở nội dung đối kháng, đoàn Gia Lai 1 giành vị trí thứ nhất với 6 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ; Ninh Bình đứng vị trí thứ hai với 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; Thái Nguyên xếp vị trí thứ ba với 3 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV - 2026 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 27 đến 5-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật và đối kháng với tổng cộng 30 HCV, 13 HCB và 19 HCĐ. Ảnh: H.V

Giải thu hút hơn 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) của 29 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong nước và 4 đoàn quốc tế đến từ Nga, Maroc và Pháp tham gia tranh tài.

Tại giải lần này, Gia Lai tham gia 2 đoàn gồm Gia Lai 1 và Gia Lai 2 với 85 VĐV tranh tài ở 2 nội dung, trong đó có 24 VĐV thi đấu đối kháng.

Ở nội dung quyền thuật, các VĐV được chia thành 3 nhóm tuổi: nhóm 1 từ 17-40 tuổi, nhóm 2 từ 41-50 tuổi và nhóm 3 từ 51-60 tuổi.

Nhóm 1 thi đấu quyền thuật quy định với 20 nội dung cho nam và nữ, quyền thuật tự chọn với 10 nội dung và nội dung đối luyện gồm 3 nội dung.

Nhóm 2 có 9 nội dung quyền thuật quy định và 7 nội dung quyền thuật tự chọn cho cả nam và nữ. Nhóm 3 gồm 5 nội dung quyền thuật quy định và 4 nội dung quyền thuật tự chọn cho nam và nữ.

Nội dung đối kháng dành cho nhóm tuổi 17-40. Các VĐV tranh tài theo 2 hình thức: không đội mũ, không mặc giáp (8 hạng cân) và có đội mũ, mặc giáp, đeo bọc chỏ (25 hạng cân).

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền trên cả nước.

Đồng thời, đây là sân chơi để các VĐV thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam, lan tỏa tinh thần thượng võ và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.