Khẳng định nội lực của phong trào võ cổ truyền

(GLO)- Chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn cùng nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sự phát triển ngày càng vững chắc của phong trào trên đất Võ.

Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 2026 vừa diễn ra tại phường Quy Nhơn quy tụ hơn 800 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ (CLB) trong tỉnh tranh tài ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Phong trào phát triển, chất lượng nâng cao

Nội dung quyền thuật quy tụ 355 vận động viên (VĐV) tham gia, đông nhất từ trước đến nay, khẳng định sức hút ngày càng lớn cũng như sự phát triển mạnh mẽ của phong trào võ cổ truyền Bình Định trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ thi đấu, Ban tổ chức phải “đẩy” các phần thi liên tục từ 7-22 giờ trong ngày thi đấu đầu tiên (ngày 3-7). Dù khối lượng công việc rất lớn, giải vẫn diễn ra thông suốt nhờ sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, nhân lực và công tác điều hành.

Theo quy định, các võ sĩ đang tập luyện tại võ đường hoặc CLB nào thì đại diện chính đơn vị đó tham gia thi đấu. Điều này không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế tình trạng “mượn quân”, tạo sự công bằng giữa các đơn vị mà còn khơi dậy tinh thần thi đấu vì “màu cờ sắc áo” của chính môn phái, võ đường mình gắn bó.

Chính vì vậy, mỗi phần thi đều diễn ra với tinh thần quyết tâm cao mang thành tích về cho đơn vị, góp phần tạo nên bầu không khí cạnh tranh sôi nổi, hấp dẫn xuyên suốt giải đấu.

Mang đến lực lượng hùng hậu với 20 VĐV tham gia nội dung quyền thuật, võ đường Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn) thể hiện sự vượt trội khi tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn với 9 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Xếp sau là võ đường Kim Huệ (xã Tuy Phước) với 6 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ và CLB võ cổ truyền Thành Hạnh (xã An Lương) với 5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các võ đường giàu truyền thống và những đơn vị mới đang dần được thu hẹp. Nhiều cái tên như CLB Võ cổ truyền Thành Hạnh (xã An Lương), CLB Trần Thanh Thắng (xã Phù Cát), võ đường Kim Nguyên (xã Canh Vinh) hay Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) đã để lại dấu ấn bằng lực lượng VĐV trẻ được đào tạo bài bản và đạt thành tích khả quan.

Sự trưởng thành của các đơn vị này đang tạo thêm động lực cạnh tranh, góp phần làm phong trào võ cổ truyền Bình Định phát triển theo chiều sâu.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải đấu, ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho rằng: Mùa giải năm nay ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt ở nhiều mặt. Nếu như trước đây một số võ đường thường tạo được khoảng cách khá lớn thì năm nay cục diện đã thay đổi. Điều này phản ánh sự phát triển đồng đều giữa các VĐV, đồng thời cho thấy chất lượng đào tạo ở các võ đường, CLB ngày càng được nâng lên.

Hấp dẫn đến phút cuối cùng

Giải năm nay cũng ghi nhận sự chỉn chu trong công tác tổ chức, đặc biệt là đội ngũ trọng tài, giám định khi nhiều trận đấu đối kháng có sự thống nhất cao trong công tác chấm điểm.

Để hạn chế tình trạng nhường huy chương giữa các đơn vị, Ban tổ chức yêu cầu huấn luyện viên phải có văn bản nêu rõ lý do nếu VĐV không thể thi đấu; trường hợp báo chấn thương trước trận phải được đội ngũ y tế kiểm tra, xác nhận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Các võ sĩ thể hiện tư duy chiến thuật qua những pha nhử đòn, di chuyển linh hoạt và phản công đúng thời điểm. Ảnh: H.V

Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị khiến cuộc đua ngôi vị cao nhất toàn đoàn kéo dài đến những giây phút cuối cùng. Chỉ sau trận đấu giữa hai võ sĩ của CLB Quy Nhơn Kickfit và CLB Võ thuật Bộ CHQS tỉnh ở đêm chung kết, chức vô địch toàn đoàn nội dung đối kháng mới chính thức được xác định.

Mỗi pha ra đòn đều có ý nghĩa quyết định đến cục diện chung cuộc, khiến khán giả liên tục hồi hộp theo dõi từng pha ra đòn của các võ sĩ. Kết quả, CLB Quy Nhơn Kickfit (phường Quy Nhơn Nam) giành ngôi nhất với 5 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Võ đường Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định) xếp thứ hai với 5 HCV và 3 HCĐ.

Nội dung đối kháng chứng kiến nhiều trận đấu cân tài, cân sức với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: H.V

Kém đội vô địch đúng 1 HCB, huấn luyện viên Đỗ Thanh Tấn bày tỏ: “Các đơn vị đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên khoảng cách thành tích là rất sít sao. Điều đáng mừng là các VĐV đã thi đấu hết khả năng, thể hiện được đúng chuyên môn, tuân thủ tốt đấu pháp và chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy có chút tiếc nuối nhưng đây sẽ là động lực để võ đường tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới”.

Đêm chung kết trở thành điểm nhấn của giải với nhiều màn đối kháng kịch tính, trong đó có những chiến thắng đo ván đầy thuyết phục. Ảnh: H.V

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải, Tổng trọng tài giải Phan Thị Diệu Hằng nhận định: “Điều đáng chú ý là đến trước đêm chung kết, cục diện cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn vẫn chưa ngã ngũ. Không có đơn vị nào giành ngôi nhất sớm, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt.

Từ giải lần này có thể nhận thấy nhiều đơn vị đặc biệt là huấn luyện trẻ đã mạnh dạn áp dụng các phương pháp huấn luyện hiện đại, khoa học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của VĐV. Chính sự đầu tư ấy đã tạo nên một mặt bằng chất lượng rất cao, khoảng cách về trình độ giữa các VĐV được thu hẹp đáng kể”.