Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Buổi tổng duyệt có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện các sở, ban, ngành cùng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh.

Đại biểu tham dự buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: H.V

Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 có chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”; được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm hội giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chương trình mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn võ thuật, được thể hiện tinh thần “Hội tụ - Giao lưu - Lan tỏa - Phát triển”.

Đi đầu là Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, tiếp đến là biểu trưng Liên hoan, khối Hồng kỳ cùng các đoàn võ thuật quốc tế, các đoàn trong nước và đoàn chủ nhà Gia Lai.

Khối Hồng kỳ. Ảnh: H.V

Tiếp đến là nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống và chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành 3 chương: “Âm vang hào khí Việt Nam”, “Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa” và “Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa”.

Tiết mục trống hội, hát múa, biểu diễn võ cổ truyền. Ảnh: H.V

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là sự kết hợp giữa biểu diễn võ thuật, âm nhạc, múa cùng công nghệ trình diễn hiện đại, đưa khán giả bước vào không gian hào hùng của lịch sử dân tộc.

Các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: H.V

Chương trình nghệ thuật quy tụ hàng trăm võ sinh, nghệ sĩ, diễn viên tham gia; đồng thời có sự góp mặt của các ca sĩ: Mai Chi, Minh Hải, Hoàng Hà cùng lực lượng biểu diễn đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh và Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, tạo nên đại cảnh nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh tinh hoa võ học Việt Nam.

Tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do tập thể ca sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn. Ảnh: H.V

Thông qua buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức tiếp tục rà soát các phương án về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh; bảo đảm chương trình khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn và tạo ấn tượng với người dân, du khách cũng như các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Với sự đầu tư công phu, chương trình khai mạc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: H.V

Không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động của liên hoan, đây còn là dịp để Gia Lai giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một địa phương giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, mang tinh thần thượng võ và khát vọng hội nhập.

Đông đảo khán giả đến xem tổng duyệt. Ảnh: H.V