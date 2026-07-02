(GLO)- Chiều 2-7, Ban Tổ chức Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII đã tổ chức lễ dâng hương và rước cúp tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và các đoàn võ thuật tham dự giải.

Lễ dâng hương và rước cúp được tổ chức trang trọng nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Quang Trung - người được coi là Tổ võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: H.V

Đây là hoạt động mở màn cho Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 đến 9-7) nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của vua Quang Trung - người được coi là Tổ võ cổ truyền Bình Định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Trung Hiếu đọc văn khấn yết cáo tại lễ rước cúp Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026. Ảnh: H.V

Chiếc cúp được rước từ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt không chỉ mang biểu tượng cao quý của giải đấu mà còn hàm chứa giá trị tinh thần sâu sắc, kết nối truyền thống võ học với phong trào luyện tập và thi đấu võ cổ truyền hôm nay.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức rước cúp. Ảnh: H.V

Chiếc cúp từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt rước về Nhà thờ Tổ võ cổ truyền (phường Quy Nhơn) chuẩn bị cho Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026. Ảnh: H.V

Thực hiện nghi thức tại Nhà thờ Tổ võ cổ truyền. Ảnh: H.V

Chiếc cúp sẽ trao cho đoàn đạt thành tích cao nhất ở nội dung đối kháng, quyền thuật; mang ý nghĩa ghi nhận công sức tuyển chọn, đào tạo vận động viên của các võ đường, CLB đã trong thời gian vừa qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ phong trào tập luyện võ cổ truyền ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh.