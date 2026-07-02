Dâng hương và rước cúp tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và các đoàn võ thuật tham dự giải.
Đây là hoạt động mở màn cho Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 đến 9-7) nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của vua Quang Trung - người được coi là Tổ võ cổ truyền Bình Định.
Chiếc cúp được rước từ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt không chỉ mang biểu tượng cao quý của giải đấu mà còn hàm chứa giá trị tinh thần sâu sắc, kết nối truyền thống võ học với phong trào luyện tập và thi đấu võ cổ truyền hôm nay.
Chiếc cúp sẽ trao cho đoàn đạt thành tích cao nhất ở nội dung đối kháng, quyền thuật; mang ý nghĩa ghi nhận công sức tuyển chọn, đào tạo vận động viên của các võ đường, CLB đã trong thời gian vừa qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ phong trào tập luyện võ cổ truyền ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh.