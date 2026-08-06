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Bế mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 5-8, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). 

Dự lễ bế mạc, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

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Các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: H.V

Về phía các liên đoàn võ thuật có: TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang - Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam; ông Iurii Popov - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Nga; võ sư quốc tế Oliver Barbey - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Võ Việt Nam môn phái Sơn Long Quyền Thuật.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu bế mạc liên hoan. Ảnh: H.V

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và các xã, phường gồm: Tuy Phước, Tây Sơn, An Khê.

Tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Đây là kỳ liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định sức sống mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam và sức hấp dẫn ngày càng lớn của sự kiện đối với bạn bè quốc tế.

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 2.242 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của 102 đoàn võ thuật, gồm: 16 đoàn quốc tế đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, 41 đoàn trong nước và 45 đoàn của tỉnh Gia Lai.

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Tiết mục “Đi tìm lời ru mặt trời” do ca sĩ Lê Mận thể hiện. Ảnh: H.V

Trong 4 ngày, nhiều hoạt động đã diễn ra như: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn); Lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); chương trình đồng diễn võ thuật với sự tham gia của hơn 1.200 võ sư, võ sinh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế.

Các đoàn võ thuật cũng đã tham gia giao lưu, biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung, Câu lạc bộ chùa Long Phước (xã Tuy Phước) và Di tích An Khê Trường (phường An Khê); tham quan một số di tích văn hóa, điểm đến hấp dẫn của tỉnh Gia Lai như: tháp Bánh Ít, thiền viện Thiên Hưng...

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Tiết mục võ thuật do các võ sinh quốc tế biểu diễn. Ảnh: H.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Liên hoan là hành trình kết nối văn hóa và lan tỏa tinh thần thượng võ, tạo nên một không gian giao lưu đặc sắc - nơi võ thuật trở thành ngôn ngữ chung của tình hữu nghị, sự tôn trọng và khát vọng hòa bình giữa các dân tộc.

Qua đó, những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển cả, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách.

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Các diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai biểu diễn tiết mục múa Chăm "Lời của Đá". Ảnh: H.V

Thành công của liên hoan tiếp tục tạo động lực quan trọng cho quá trình xây dựng và quảng bá hồ sơ “võ cổ truyền Bình Định” trình UNESCO, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Qua đây, Gia Lai hướng tới xây dựng liên hoan trở thành sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và có sức lan tỏa lớn hơn trong những kỳ tiếp theo.

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Tiết mục "Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang". Ảnh: H.V
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Tiết mục "Hào khí Tây Sơn" do các võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn. Ảnh: H.V
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Trao hoa và quà cho các đoàn võ thuật tham dự liên hoan. Ảnh: H.V

Liên hoan là một trong những sự kiện mang tầm quốc tế trọng điểm của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; góp phần quảng bá hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch của Gia Lai; đồng thời tạo động lực phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lợi thế kết nối giữa đại ngàn và biển xanh; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đoàn võ thuật tham dự liên hoan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.V
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