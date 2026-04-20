Gia Lai sẽ tổ chức Hội thi “Võ nhạc” năm 2026

(GLO)- Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức từ ngày 25-4 đến 6-6-2026, với vòng chung kết tổ chức tại phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku).

Theo kế hoạch, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 25-4 đến 30-5-2026. Tại hội thi, các câu lạc bộ, đội nhóm Taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tham gia biểu diễn một bài võ nhạc có thời lượng tối đa 7 phút, ghi hình video và gửi về Ban tổ chức để chấm điểm trực tuyến.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức lúc 19 giờ 30 phút ngày 6-6-2026 tại phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku). Tại đây, 8 đội xuất sắc nhất sẽ biểu diễn trực tiếp bài thi tự chọn, thời lượng tối đa 7 phút.

Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 hứa hẹn tạo sân chơi sôi động cho thanh thiếu niên yêu Taekwondo tại Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đến nay đã có 23 câu lạc bộ Taekwondo trên toàn tỉnh Gia Lai đăng ký tham gia hội thi. Mỗi đội tham gia có từ 10 đến 40 thành viên. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cho biết: Các bài thi khuyến khích sử dụng âm nhạc Việt Nam, kết hợp biên đạo sáng tạo, mang bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời có thể sử dụng bản phối nhạc nước ngoài. Các đội hình được khuyến khích bảo đảm sự tham gia cân đối giữa nam và nữ, đa dạng lứa tuổi.

Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu niên yêu thích Taekwondo, kết hợp giữa võ thuật và âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo trong biểu diễn, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong giới trẻ.