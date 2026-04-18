Gia Lai có 3 nghệ nhân, người uy tín được tuyên dương toàn quốc

LAM NGUYÊN
(GLO) - Ngày 17-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.

Tham dự hội nghị có đại diện 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước; đội ngũ già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín giữ vai trò nòng cốt trong trao truyền và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: VietnamNet

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 – 19/4/2026).

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn vừa qua, đồng thời thảo luận sâu, toàn diện về thực tiễn địa phương. Qua đó, đề xuất các giải pháp trọng tâm, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trong thời gian tới.

Ông Đinh Văn Nghĩa (dân tộc Bahnar, trú tại thôn T1, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) tại hội nghị. Ảnh: VietnamNet

Tại hội nghị, 62 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương, trao tặng bằng khen.

Gia Lai vinh dự có 3 đại biểu được tuyên dương dịp này, gồm: Ông Đinh Văn Nghĩa, người có uy tín (dân tộc Bahnar, trú tại thôn T1, xã Kim Sơn); nghệ nhân Rơ Châm Guk (dân tộc Jrai, trú tại làng Mrông Yố, xã Ia Phí) và nghệ nhân Đinh Xuân Hải (dân tộc H’rê, trú tại thôn 6 An Trung, xã An Vinh).

