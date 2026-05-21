Gia Lai gửi trọn tình cảm từ đất liền đến Trường Sa, Nhà giàn DK1

(GLO)- Sau hành trình hơn 1.000 hải lý kéo dài từ ngày 14 đến 20-5, đoàn công tác số 17 đã hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 17 trước khi rời đất liền để thực hiện hải trình thăm cán bộ, quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1. Ảnh: Mỹ Hà

Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn tiếp thêm niềm tin, trách nhiệm và ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình hơn 1.000 hải lý của đoàn công tác số 17 thăm, làm việc tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã hoàn thành tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả toàn diện theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu thả hoa và hạt giấy tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia chuyến công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm Trưởng đoàn. Các Phó Trưởng đoàn gồm: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn.

Trong hành trình từ ngày 14 đến 20-5, đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa; thăm tàu trực và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (bìa phải) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C. Ảnh: Mỹ Hà

​Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt phục vụ đời sống đã được trao tận tay quân và dân trên đảo, thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền hướng về biển đảo quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ B. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Ngoài ra, tại mỗi điểm đảo đến thăm, đoàn còn trao tặng mỗi đơn vị 3 máy tập thể lực với tổng trị giá gần 390 triệu đồng; đồng thời, thăm hỏi, tặng quà các hộ dân cùng cán bộ, chiến sĩ là con em quê hương Gia Lai đang công tác nơi biển, đảo.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ tổng kết chuyến công tác, Đại tá Nguyễn Duy Thiều - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 17 đánh giá cao kết quả toàn diện của chuyến đi.

Đại tá Thiều nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”.

Thông qua các hoạt động thăm hỏi trực tiếp, các đoàn đại biểu địa phương đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn và mang hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Đây cũng là bài học thực tiễn quý báu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác số 17 đến thăm Nhà giàn DK1/20. Ảnh: Mỹ Hà

Một trong những hoạt động để lại nhiều xúc động trong hành trình là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong không khí trang nghiêm giữa biển trời Tổ quốc, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác số 17 thực hiện Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu cũng tham dự Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, các thành viên đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong không khí trang trọng, xúc động.

Đây là khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với những người con từ đất liền lần đầu đến với Trường Sa.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cùng tham gia dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa. Ảnh: Mỹ Hà

Trong hành trình đến với Quần đảo Trường Sa, đoàn công tác cũng đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa và dâng hương tri ân tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca.

Những nghi lễ trang trọng, thiêng liêng thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác thực hiện nghi lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Những ca khúc về quê hương, người lính biển cùng các hoạt động sinh hoạt tập thể đã góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Quân chủng Hải quân tặng trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo" cho các đoàn. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chia sẻ, chuyến thăm quân và dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi thành viên trong đoàn công tác tỉnh Gia Lai.

Qua hành trình đến với các đảo và Nhà giàn, các đại biểu càng thấu hiểu sâu sắc hơn những gian khổ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù điều kiện sinh hoạt, thời tiết và môi trường công tác còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vẫn luôn giữ vững ý chí, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.