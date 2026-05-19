Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Dự lễ phát động có ông Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, các trường học trên địa bàn các xã, phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, Gào, Biển Hồ.

Các đại biểu tham gia lễ phát động. Ảnh: Văn Ngọc

Theo VKSND khu vực 7-Gia Lai, cuộc thi dự kiến tổ chức trong 2 đợt: đợt 1 từ ngày 19-5 đến 10-6, đợt 2 từ ngày 15-6 đến 15-7. Đối tượng dự thi là toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các xã, phường trong và ngoài khu vực.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Myaloha (https://myaloha.vn). Người dự thi tham gia cuộc thi thông qua link hoặc mã QR do Ban tổ chức cung cấp với bộ 25 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi khác.

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng hiểu biết, vận dụng Nghị quyết 205/2025/QH15 và các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan.

Viện trưởng VKSND khu vực 7-Gia Lai Lê Ngọc Phước phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu khai mạc lễ phát động, ông Lê Ngọc Phước - Viện trưởng VKSND khu vực 7-Gia Lai - cho biết: Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn các xã, phường.

Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của VKSND nói chung và trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15.

“Cuộc thi tạo chuyển biến tích cực trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ lợi ích công tại địa phương.

Cuộc thi cũng góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, hiệu quả, dễ tiếp cận” - Viện trưởng VKSND khu vực 7-Gia Lai nhấn mạnh.

VKSND khu vực 7-Gia Lai phối hợp với UBND xã Biển Hồ trao giấy khai sinh cho bé trai người Jrai trong lễ phát động. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao giấy khai sinh cho cháu Rơ Châm Điều (SN 23-11-2023, trú tại làng Bùi, xã Biển Hồ) là người dân tộc Jrai sống ở vùng có điều kiện khó khăn, gia đình chậm tiếp cận thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định.