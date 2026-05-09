Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Ưu tiên giải phóng mặt bằng các khu tái định cư

(GLO)- Chiều 9-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để nắm tình hình triển khai thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo sở, ngành và UBND các địa phương dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Đối với dự án thành phần 1 và 2, hiện đã hoàn thành công tác cắm cọc bê tông và bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính cho các địa phương.

Trong đó, các địa phương trong khu vực dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án cho 1.313/1.550 hộ và làm thủ tục chi trả bồi thường cho trên 1 ngàn hộ; đã chi trả và di dời trên 2.900 ngôi mộ. Dự án thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619/1.712 hộ, thực hiện xác nhận nguồn gốc đất được hơn 1.100 hộ và đã phê duyệt cho 554 hộ.

Liên quan đến công tác tái định cư (7 khu thuộc dự án thành phần 1 và 2 khu thuộc dự án thành phần 2), hiện một số khu đã thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

UBND tỉnh đã cấp phép khai thác 4 điểm mỏ đất. Hiện tại, các đơn vị thi công đang thực hiện thủ tục thuê đất để khai thác. Tiến độ thi công cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh, huy động tối đa nhân lực, vật lực để triển khai trên mặt bằng đã được bàn giao (ở dự án thành phần 1, tổng chiều dài tuyến đã bàn giao cho các nhà thầu là 15,74 km).

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục di dời cáp quang để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện di dời.

Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp hỗ trợ Ban Quản lý dự án thực hiện hoàn thành thủ tục thuê đất, khai thác tại các mỏ đất. Các sở ngành liên quan và địa phương phối hợp hỗ trợ, vận động nhân dân và các đơn vị liên quan tạo điều kiện trong công tác vận chuyển đất từ các mỏ đất về công trình; vận động các hộ dân còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công…

Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Đối với dự án thành phần 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường được 254,76/340,83 ha, với chiều dài đạt 30,07/34,85 km (đạt 86,3%); tổng kinh phí trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng được 207,85, chiều dài 25,03 km (đạt 72%), tổng kinh phí gần 925,3 tỷ đồng.

Hầu hết địa phương đã hoàn thành GPMB đất nông nghiệp, còn lại xã Ia Băng dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2026. Đối với 4 khu tái định cư, các đơn vị đang tập kết vật tư, thiết bị và mặt bằng, lán trại để tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2026.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá: Tiến độ bồi thường GPMB các dự án thành phần 1 và 3 cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, riêng dự án thành phần 2 vẫn còn chậm. Do đó, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải thay đổi tư duy quản lý, không chỉ kiểm soát tiến độ dự án mà kiểm soát cả quá trình, phải theo sát từng bước để gỡ vướng.

Địa phương nào vướng gì, khó khăn ở đâu phải báo cáo ngay để tỉnh có cơ sở chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ. Đây là dự án lớn nên phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt, minh bạch, làm đúng, làm trúng, không để xảy ra sai sót, có biên bản tại mỗi buổi làm việc. Mỗi lần họp thì phải giải quyết được vấn đề.

Về giá nhà, giá đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương niêm yết phương án, không để chậm trễ, tránh thiệt thòi cho người dân.

Đồng thời, tiếp tục xác minh nguồn gốc đất; ưu tiên giải tỏa đất đai cho các khu tái định cư và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Khu dân cư phải được quy hoạch khang trang, đồng bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Ngoài ra, cần thực hiện nhanh các thủ tục hồ sơ cấp phép mỏ vật liệu; tập trung giải quyết "nút thắt", tạo thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện dự án; rà soát lại quy hoạch trạm dừng nghỉ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ địa chính.

Các địa phương phải thông tin thường xuyên cho người dân thông qua các già làng, trưởng thôn; từ đó, tuyên truyền để người dân không bị kẻ xấu lợi dụng, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.