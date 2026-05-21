Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS được phát động chính thức từ ngày 2-4-2026 và đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Quang cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu HCLS. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 HCLS; hoàn thành việc lấy mẫu HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu HCLS.

Căn cứ kết quả xác minh, kết luận địa bàn các khu vực, thông tin mộ liệt sĩ, cấp trên giao cho Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập 1.480 HCLS. Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 HCLS; tổ chức lấy mẫu 11.976 HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại 113 nghĩa trang trên 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh, Chiến dịch có nhiều nội dung mới, chưa có trong tiền lệ. Kết quả khảo sát trên địa bàn tỉnh và tham quan thực hành lấy mẫu làm trước của tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi cho thấy các nghĩa trang được nâng cấp nhiều lần, kết cấu mộ tương đối phức tạp, xây dựng kiên cố. Đồng thời, chất lượng HCLS được quy tập sau nhiều năm bị phân hủy mạnh, việc lựa chọn mẫu đủ tiêu chuẩn giám định ADN gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chưa đồng bộ… Những đặc điểm trên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu HCLS để giám định ADN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh - nhấn mạnh: Việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thực chất, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương; tuyệt đối tránh tư tưởng phong trào, hình thức. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học và đồng bộ, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện công tác tiếp nhận, quản lý và xác minh thông tin về HCLS; chủ động khai thác các nguồn dữ liệu, nhân chứng, hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập, với quyết tâm tìm được nhiều HCLS nhất có thể.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ rà soát danh mục đầu tư công để tham mưu đầu tư, nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ bảo đảm tính trang nghiêm, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Song song với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, từng địa phương; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc báo cáo, đánh giá kết quả phải được thực hiện thường xuyên, sát thực tế, bảo đảm toàn bộ nội dung của Chiến dịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất, chuẩn bị chu đáo cho hội đàm giữa Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

