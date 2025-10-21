Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn làng Gà, xã la Boòng (từ ngày 6 đến 20-10-2025).

Theo đó, căn cứ từ kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Hội đồng chính sách xã Ia Boòng và thông tin cung cấp từ người dân ở làng Gà, trong khoảng thời gian trên, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng tổ chức lực lượng tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc, với tổng số 636 ngày công, đào 3.740 m hào và khoảng 1.872 m đất đá.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Kết quả, đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn của gia đình ông Ksor Tân (ở làng Gà). Từng hài cốt liệt sĩ được đơn vị cất bốc cẩn thận, đúng quy trình, hướng dẫn, thống kê các di vật đầy đủ.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao mẫu sinh phẩm (gồm 77 răng hàm lớn, 5 răng hàm bé và 1 đoạn xương đùi 4,5 cm) cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y tổ chức giám định.

Từ thông tin của người dân, kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai và các di vật được tìm kiếm trong quy tập, bước đầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định đây là các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hy sinh khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1972.

3.jpg
Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đội K52 và sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân xã Ia Boòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2025-2026, xã Ia Boòng cần tiếp tục chủ động rà soát, thu thập thêm thông tin về các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Khi có thông tin mới, kịp thời liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phối hợp triển khai tìm kiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao xã Ia Boòng chủ trì tổ chức lễ cầu siêu cho 18 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện; đồng thời, xem xét, đề xuất thời gian phù hợp để UBND tỉnh chủ trì tổ chức Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Từ nay đến khi diễn ra lễ, địa phương cần tổ chức trực bảo vệ và thực hiện thờ cúng các hài cốt liệt sĩ theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

2.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông-nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ. Ảnh: Vũ Thảo

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng và kiểm tra thực tế tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông-nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất và các xã Gào, Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Thời sự

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

Thời sự

(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Sơn Ca

Thuế cơ sở 9 phủ sóng eTax Mobile: Bước tiến trong chuyển đổi số, lợi ích cho người nộp thuế

Thời sự

(GLO)- Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng hộ kinh doanh đông, hiện Thuế cơ sở 9 đã hoàn thành việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile-nền tảng thuế điện tử dành cho thiết bị di động, đến 100% hộ kinh doanh trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện Chư Prông và Ðức Cơ (cũ), khu vực Tây Gia Lai.

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Thời sự

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

null