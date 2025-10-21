Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn làng Gà, xã la Boòng (từ ngày 6 đến 20-10-2025).

Theo đó, căn cứ từ kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Hội đồng chính sách xã Ia Boòng và thông tin cung cấp từ người dân ở làng Gà, trong khoảng thời gian trên, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng tổ chức lực lượng tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc, với tổng số 636 ngày công, đào 3.740 m hào và khoảng 1.872 m đất đá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Kết quả, đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn của gia đình ông Ksor Tân (ở làng Gà). Từng hài cốt liệt sĩ được đơn vị cất bốc cẩn thận, đúng quy trình, hướng dẫn, thống kê các di vật đầy đủ.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao mẫu sinh phẩm (gồm 77 răng hàm lớn, 5 răng hàm bé và 1 đoạn xương đùi 4,5 cm) cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y tổ chức giám định.

Từ thông tin của người dân, kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai và các di vật được tìm kiếm trong quy tập, bước đầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định đây là các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hy sinh khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1972.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đội K52 và sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân xã Ia Boòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2025-2026, xã Ia Boòng cần tiếp tục chủ động rà soát, thu thập thêm thông tin về các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Khi có thông tin mới, kịp thời liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phối hợp triển khai tìm kiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao xã Ia Boòng chủ trì tổ chức lễ cầu siêu cho 18 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện; đồng thời, xem xét, đề xuất thời gian phù hợp để UBND tỉnh chủ trì tổ chức Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Từ nay đến khi diễn ra lễ, địa phương cần tổ chức trực bảo vệ và thực hiện thờ cúng các hài cốt liệt sĩ theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn công tác kiểm tra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông-nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ. Ảnh: Vũ Thảo

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng và kiểm tra thực tế tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông-nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ trong thời gian tới.