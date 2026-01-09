Nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định

(GLO)- Chiều 9-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Quy Nhơn.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc (đứng) kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên cơ sở hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, phường Quy Nhơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các bộ phận liên quan trong công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ.

Phường đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 48 người được giới thiệu ứng cử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc báo cáo công tác triển khai chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường. Ảnh: N.H

Theo kế hoạch, phường Quy Nhơn sẽ có 6 đơn vị bầu cử để tiến hành bầu 30 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ nay đến ngày bầu cử (ngày 15-3-2026), phường sẽ tiếp tục bám sát quy định, hướng dẫn của các cấp để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến cử tri và nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: N.H

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử phường tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ giúp việc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong quá trình triển khai, tổ chức cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các mốc thời gian theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trước mắt, tập trung hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập các Tổ bầu cử (chậm nhất ngày 31-1-2026 phải hoàn thành). Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ ứng cử (chậm nhất ngày 1-2-2026 phải hoàn thành); niêm yết danh sách cử tri và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (chậm nhất ngày 3-2-2026 phải hoàn thành).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Ủy ban bầu cử phường thực hiện chế độ báo cáo kịp thời các nội dung công tác bầu cử, nhất là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (định kỳ thứ 5 hằng tuần) về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử với nhiều hình thức sinh động, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân trong độ tuổi đều được tham gia bầu cử. Trong đó, đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để tuyên truyền trái pháp luật, gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận, phân phối, bảo quản tài liệu, phiếu bầu cử; có phương án bảo đảm an toàn phiếu bầu và tài liệu liên quan; niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đặc biệt quan trọng. Khối lượng công việc để triển khai trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhất là các nhiệm vụ quan trọng của cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đề nghị từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mọi công việc được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định và đạt chất lượng cao nhất.