Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc:

Nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Quy Nhơn.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

a1-bi-thu-tinh-uy-ket-luan-buoi-lam-viec.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc (đứng) kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên cơ sở hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, phường Quy Nhơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các bộ phận liên quan trong công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ.

Phường đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 48 người được giới thiệu ứng cử.

a2-dai-dien-lanh-dao-phuong-quy-nhon-bao-cao.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc báo cáo công tác triển khai chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường. Ảnh: N.H

Theo kế hoạch, phường Quy Nhơn sẽ có 6 đơn vị bầu cử để tiến hành bầu 30 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ nay đến ngày bầu cử (ngày 15-3-2026), phường sẽ tiếp tục bám sát quy định, hướng dẫn của các cấp để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến cử tri và nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Quy Nhơn.

a3-pho-chu-tich-mttq-ho-thi-kim-thu-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: N.H

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử phường tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ giúp việc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong quá trình triển khai, tổ chức cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các mốc thời gian theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trước mắt, tập trung hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập các Tổ bầu cử (chậm nhất ngày 31-1-2026 phải hoàn thành). Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ ứng cử (chậm nhất ngày 1-2-2026 phải hoàn thành); niêm yết danh sách cử tri và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (chậm nhất ngày 3-2-2026 phải hoàn thành).

a4-dai-dien-lanh-dao-so-noi-vu-phat-bieu.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Ủy ban bầu cử phường thực hiện chế độ báo cáo kịp thời các nội dung công tác bầu cử, nhất là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (định kỳ thứ 5 hằng tuần) về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử với nhiều hình thức sinh động, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân trong độ tuổi đều được tham gia bầu cử. Trong đó, đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để tuyên truyền trái pháp luật, gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận, phân phối, bảo quản tài liệu, phiếu bầu cử; có phương án bảo đảm an toàn phiếu bầu và tài liệu liên quan; niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đặc biệt quan trọng. Khối lượng công việc để triển khai trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhất là các nhiệm vụ quan trọng của cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đề nghị từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mọi công việc được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định và đạt chất lượng cao nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn

(GLO)- Sáng 12-12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CÐ-TTg về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, cùng các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Ðiện lực miền Trung và UBND tỉnh, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

null