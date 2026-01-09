Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Tham gia cùng đoàn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

a1-quang-canh-buoi-lam-viec-voi-phuong-quy-nhon-dong.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ủy ban bầu cử các phường cho hay, đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định.

Việc thành lập ủy ban bầu cử; các ban bầu cử; xác định, ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị; hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đúng quy định…

Các địa phương cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ủy ban bầu cử tỉnh sớm có hướng dẫn tháo gỡ cụ thể.

a2-dai-dien-lanh-dao-phuong-quy-nhon-bac-phat-bieu.jpg
Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: N.H

Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung chuẩn bị bầu cử như: cơ cấu, số dư, thành phần đại biểu ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi đại biểu ứng cử; lập danh sách cử tri; công tác tuyên truyền; phương án đảm bảo an ninh trật tự; công tác hậu cần, y tế…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các phường trong công tác chuẩn bị bầu cử.

a3-dai-dien-so-noi-vu-tra-loi-cac-de-xuat-kien-nghi.jpg
Đại diện Sở Nội vụ giải đáp các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.H

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bầu cử. Nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của ủy ban bầu cử các cấp, triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động trong công tác tuyên truyền đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. Chủ động dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án đối phó, xử lý với các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, phòng - chống dịch bệnh. Đảm bảo hậu cần, y tế và các điều kiện vật chất khác… để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

null