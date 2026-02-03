Sôi nổi giải bóng chuyền nam thanh niên các xã khu vực Kông Chro

(GLO)- Ngày 3-2, tại xã Kông Chro đã diễn ra giải bóng chuyền nam giữa Đoàn thanh niên các xã: Kông Chro, Ya Ma, Sró và Chơ Long (tỉnh Gia Lai).

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Giải đấu thu hút 40 vận động viên đến từ 4 đội bóng tham gia tranh tài. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu quy tụ 40 vận động viên đến từ 4 đội bóng gồm: Đoàn xã Kông Chro, Đoàn xã Ya Ma, Đoàn xã Sró và Đoàn xã Chơ Long. Các đội thi đấu vòng tròn theo thể thức loại trực tiếp.

Ngay từ đầu trận đấu, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha chuyền, đập bóng đẹp mắt, những màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn.

Kết thúc giải đấu, đội bóng chuyền xã Kông Chro xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội xã Sró, giải ba thuộc về đội xã Ya Ma và giải khuyến khích được trao cho đội xã Chơ Long.

Giải đấu nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên các xã, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương.