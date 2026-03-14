Quy Nhơn United tiếp đà thăng hoa, vươn lên top 3 đầu bảng

(GLO)- Chiều 14-3, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi tiếp đón CLB Đồng Tháp trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 12 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Đội bóng đất võ thời gian gần đây thi đấu khá tích cực, đặc biệt vẫn giữ thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải đến nay.

Trận tiếp đón Đồng Tháp vì thế được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang tiếp tục tích lũy điểm số, đồng thời củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Quy Nhơn United nhập cuộc khá tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 nhờ công của tiền đạo Thaileon. Đến phút 28, Nguyễn Văn Văn tiếp tục lập công, giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Quy Nhơn United (áo trắng) tiếp tục có chiến thắng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước khi hiệp một khép lại, Đồng Tháp có bàn rút ngắn tỷ số sau khi được hưởng quả phạt đền từ tình huống phạm lỗi của cầu thủ Nguyễn Đức Hữu trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha tổ chức tấn công của đội khách thiếu sự sắc bén nên không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trong một tình huống hàng thủ Đồng Tháp phá bóng không dứt khoát, Thaileon nhanh chóng chớp thời cơ ghi bàn, lập cú đúp giúp Quy Nhơn United tái lập cách biệt 2 bàn.

Thaileon tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng của Quy Nhơn United trước CLB Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phong độ ổn định giúp Quy Nhơn United tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với chiến thắng 3-1, CLB Quy Nhơn United vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, bám đuổi các đối thủ phía trên trong cuộc đua ở tốp đầu. Đội bóng đất võ hiện kém đội xếp thứ hai CLB Bắc Ninh 2 điểm và kém đội đầu bảng CLB Trường Tươi Đồng Nai 8 điểm.

Chiều cùng ngày, trên sân Cẩm Phả, cuộc chạm trán giữa CLB Quảng Ninh (vị trí thứ 9, 13 điểm) và Xuân Thiện Phú Thọ (đứng thứ 7, 16 điểm) khép lại mà không phân định được thắng thua.

Ở vòng đấu tiếp theo, ngày 3-4, Quy Nhơn United sẽ hành quân đến sân vận động Việt Trì để chạm trán Xuân Thiện Phú Thọ. Đây là trận đấu được dự báo nhiều thử thách cho đội bóng đất võ.