Đội tuyển cờ vua Gia Lai giành 13 huy chương tại Giải vô địch cúp cờ vua quốc gia năm 2026

(GLO)- Ngày 2-6, kết thúc thi đấu tại Giải vô địch cúp cờ vua quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ vua Gia Lai đã giành tổng cộng 13 huy chương; với 1 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ).

Trong số đó, các vận động viên (VĐV) Lê Lã Trà My và Ngô Thị Mỹ Duyên giành HCV nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN; Trần Thị Như Ý đoạt HCB nội dung cá nhân cờ ASEAN; Nguyễn Thị Thúy Triên giành HCB nội dung cá nhân cờ vua.

Các VĐV Lê Lã Trà My và Ngô Thị Mỹ Duyên giành HCV nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN tại Giải vô địch cúp cờ vua quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cúp cờ vua quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 29-5 đến 2-6 tại phường Tân Sơn (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ gần 1.100 VĐV đến từ 28 tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trên cả nước. Đội tuyển Gia Lai tham dự với 1 huấn luyện viên cùng 10 VĐV.

Tại giải đấu, các VĐV tranh tài ở các nội dung cờ vua và cờ ASEAN gồm: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Các nội dung thi đấu được tổ chức cho cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp theo nhiều nhóm tuổi.

Giải đấu được tổ chức theo các hệ thi đấu gồm: bảng truyền thống dành cho các kỳ thủ chưa từng đạt huy chương cá nhân, đồng đội tại các giải cấp quốc gia do Cục Thể dục thể thao tổ chức; bảng nâng cao dành cho những VĐV đã từng giành huy chương quốc gia hoặc quốc tế; bảng mở rộng không giới hạn độ tuổi tham dự.

Giải vô địch cúp cờ vua quốc gia là sân chơi chuyên môn quan trọng, tạo cơ hội để các kỳ thủ trên cả nước giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào cờ vua Việt Nam.