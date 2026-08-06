Khai mạc giải cầu lông tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ III năm 2026

(GLO)- Sáng 6-8, Tổ hợp Anh Anh Badminton (phường Thống Nhất) phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai khai mạc Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp "Anh Anh Badminton" lần thứ III năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 6 đến 9-8, thu hút 400 vận động viên đến từ 16 câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở nhiều nhóm tuổi, từ U9 đến U18, nhóm 18-20 tuổi, nội dung 3-3 và nhóm nâng cao. Các nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đôi hỗn hợp (tùy từng nhóm tuổi).

Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên trẻ, triển vọng, hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng và hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hoài

Điểm mới của giải năm nay là nhóm nâng cao dành cho các vận động viên từ 18-20 tuổi (sinh năm 2006-2008) đã từng đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc hoặc là vận động viên chuyên nghiệp của các tỉnh.

Nhóm này thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh của giải.

Các vận động viên thi đấu trên cụm 4 sân theo từng nhóm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là bộ môn cầu lông; góp phần nâng cao sức khỏe, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và gắn kết giữa các vận động viên trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 9-8.