Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Khai mạc giải cầu lông tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ III năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-8, Tổ hợp Anh Anh Badminton (phường Thống Nhất) phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai khai mạc Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp "Anh Anh Badminton" lần thứ III năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 6 đến 9-8, thu hút 400 vận động viên đến từ 16 câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

khai-mac-giai-anh-anh-badminton.jpg
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở nhiều nhóm tuổi, từ U9 đến U18, nhóm 18-20 tuổi, nội dung 3-3 và nhóm nâng cao. Các nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đôi hỗn hợp (tùy từng nhóm tuổi).

giai-nam-nay-quy-tu-nhieu-van-dong-vien-tre-trien-vong-hua-hen-mang-den-nhung-tran-dau-chat-luong-va-hap-dan.jpg
Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên trẻ, triển vọng, hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng và hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hoài

Điểm mới của giải năm nay là nhóm nâng cao dành cho các vận động viên từ 18-20 tuổi (sinh năm 2006-2008) đã từng đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc hoặc là vận động viên chuyên nghiệp của các tỉnh.

Nhóm này thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh của giải.

cac-van-dong-vien-thi-dau-tren-cum-4-san-theo-tung-nhom-anh-hoang-hoai.jpg
Các vận động viên thi đấu trên cụm 4 sân theo từng nhóm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là bộ môn cầu lông; góp phần nâng cao sức khỏe, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và gắn kết giữa các vận động viên trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 9-8.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

Thể thao

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Dạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thương

Dạy võ và trao truyền yêu thương

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

null