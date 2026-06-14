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Gia Lai: 167 võ sinh tham gia kỳ thi nâng đai môn taekwondo

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 14-6, tại Câu lạc bộ Thể dục thể thao Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (phường Quy Nhơn), Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ thi nâng đai quý II/2026. 

Tham gia kỳ thi có 167 võ sinh đến từ 3 câu lạc bộ taekwondo phía Đông tỉnh gồm: TST - Quy Nhơn, Taekwondo Phước Mỹ, Taekwondo Lion.

Các võ sinh dự thi nâng cấp đai từ cấp 10 (đai trắng) đến cấp 1 (đai đỏ 3 vạch). Nội dung kiểm tra gồm: căn bản tấn, căn bản đấm, căn bản đá, bài quyền thăng cấp đai, phân thế bài quyền và đối kháng.

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Các thí sinh thực hiện động tác trong phần thi nâng đai môn taekwondo. Ảnh: H.V

Hội đồng thi gồm đội ngũ giám sát, giám khảo được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phân công thực hiện công tác chấm thi, đánh giá chuyên môn. Các võ sinh đạt yêu cầu ở các nội dung sẽ được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 35 câu lạc bộ taekwondo phong trào với gần 7.500 võ sinh tập luyện thường xuyên, riêng khu vực phía Đông tỉnh có 5 câu lạc bộ.

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