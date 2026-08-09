230 VĐV tranh tài tại Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi

(GLO)- Ngày 8-8, tại cụm sân City Mountain Pickleball (phường Diên Hồng), Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện tỉnh Gia Lai - Cúp mỏ đá làng Bi lần IV năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) và người hâm mộ.

Các tay vợt tiếp tục tranh tài ở 4 nội dung gồm: đôi lãnh đạo Pickleball, đôi nam Pickleball, đôi nam - nữ Pickleball và đôi hỗn hợp Tennis. Các trận đấu diễn ra với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều pha bóng đẹp.

Các tay vợt tranh tài sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp tại giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải năm nay quy tụ 230 tay vợt đến từ Gia Lai và nhiều địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TP. Huế; đồng thời nhận được sự đồng hành của 110 cá nhân, tổ chức tài trợ, huy động khoảng 1,3 tỷ đồng, chưa kể hiện vật.

Trước đó, ngày 7-8, Ban Tổ chức đã phối hợp với các nhà hảo tâm, VĐV trao 7 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, cựu chiến binh và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại xã Kon Gang.

Sự đồng hành của các nhà tài trợ góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi. Ảnh: Hoàng Hoài

Qua đó, Cúp mỏ đá làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành cầu nối huy động nguồn lực xã hội, góp phần chăm lo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.