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Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ

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MINH LÝ
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(GLO)- Sáng 28-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Hội thao Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ năm 2026 khai mạc, với sự tham dự của lãnh đạo các trường trong cụm.

Tham gia Hội thao Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ năm 2026 có hơn 140 VĐV và HLV là giảng viên, viên chức, người lao động đến từ 5 trường chính trị thuộc các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai.

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Th.S Ngô Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (giữa) tặng hoa cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Minh Lý

Phát biểu khai mạc, Th.S Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Hội thao là dịp để cán bộ, giảng viên rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị trong cụm thi đua.

Thông qua Hội thao, các trường tiếp tục khuyến khích đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

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Các VĐV thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Ksor Tuối

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn thi đấu các môn: bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông.

Hội thao bế mạc vào chiều 29-6.

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