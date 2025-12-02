Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026

(GLO)- Sáng 2-12, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cơ sở 2 (phường Quy Nhơn), đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Nội dung buổi làm việc tập trung vào 3 vấn đề lớn: công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ sở vật chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học; kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cho biết: Sau sáp nhập, trường có 2 cơ sở; trong đó, cơ sở chính đặt tại phường Diên Hồng và cơ sở 2 đặt tại phường Quy Nhơn.

Bộ máy lãnh đạo gồm 1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng; các khoa, phòng được cơ cấu lại theo vị trí việc làm với 3 khoa giảng dạy, 2 phòng chuyên môn; tổng biên chế 61 người.

Việc hợp nhất giúp tinh gọn tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của 2 đơn vị; đồng thời, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu nhà trường đề xuất, kiến nghị tỉnh có cơ chế đặc thù hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ tiến sĩ đối với giảng viên của trường. Đồng thời, cho chủ trương cơ chế tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên giai đoạn 2026-2030 đảm bảo thống nhất, ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, quan tâm bố trí thêm kinh phí, sớm hoàn thiện quy định và hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là yêu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong những năm đến.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương hướng, lộ trình phát triển toàn diện của trường trong giai đoạn mới, gắn với tập trung phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026.

Tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi giảng viên, cán bộ nhà trường phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tự hoàn thiện bản thân, đổi mới phương pháp giáo dục và xem đây là công việc liên tục, thường xuyên, hằng ngày.

Ngoài ra, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.