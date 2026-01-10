Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ binh chủng ngành Thông tin

(GLO)- Từ ngày 6 đến 9-1, tại Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ binh chủng ngành Thông tin.

Tham gia lớp tập huấn có chỉ huy, trợ lý thông tin các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn 991, Trung đoàn 739, trợ lý công nghệ thông tin kiêm nhiệm, chỉ huy Đại đội Thông tin 1 và Đại đội Thông tin 2.

tap-huan-can-bo-binh-chung-thong-tin-1669.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Tuyên

Theo đó, học viên được giới thiệu, học tập các nội dung trong chuyên ngành thông tin như: tính năng kỹ chiến thuật, triển khai sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, xử lý một số sự cố thông thường thiết bị truyền hình giao ban trực tuyến; sử dụng, bảo quản bảo dưỡng, xử lý một số sự cố thông thường thiết bị truyền số liệu, tích hợp thoại; cài đặt và sử dụng chữ ký số cá nhân, tổ chức; sử dụng phần mềm quản lý văn bản…

Lớp tập huấn nhằm thống nhất những nội dung còn thiếu và chưa tốt trong công tác thông tin liên lạc của lực lượng thông tin trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời, bổ sung những nội dung mới để chỉ huy, cán bộ thông tin nắm, làm cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở đơn vị; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống trên địa bàn tỉnh.

null