Gia Lai tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

NGỌC LUẬN

(GLO)- Chiều 2-3, tại Sở Nội vụ, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản về nghiệp vụ tổ chức bầu cử; công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ cuộc bầu cử; đồng thời, được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử trên mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử tại cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử và những người trực tiếp tham gia công tác bầu cử ở cơ sở; góp phần bảo đảm việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy định của pháp luật, an toàn, dân chủ và đúng tiến độ.

