Phường Pleiku gặp gỡ người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH

(GLO)- Chiều 26-2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm thống nhất nội dung, thời gian triển khai chương trình vận động bầu cử theo đúng quy định.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND phường; lãnh đạo UBND, Ủy ban bầu cử phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn, cùng 47 ứng cử viên đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thông qua kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; đồng thời, trao đổi, định hướng nội dung để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động bảo đảm bám sát thực tiễn địa phương, đúng quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo UBND phường cũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 10,01%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 48.490 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; Khu công nghiệp Trà Đa thu hút 62 dự án đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội và hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: P.D

Các đại biểu đã tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tiếp xúc, vận động bầu cử như: quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; phương pháp xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế; kỹ năng trình bày, vận động bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó là trách nhiệm của người ứng cử trong giữ mối liên hệ với cử tri; những việc được làm và không được làm trong quá trình vận động bầu cử.

Đồng thời, một số kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri cũng được chia sẻ, nhằm giúp cử tri có thêm thông tin, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ năng lực, uy tín tham gia cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới.

Thông qua hội nghị, các ứng cử viên cơ bản nắm rõ yêu cầu, nội dung và trình tự các bước trong công tác tiếp xúc, vận động bầu cử; từ đó, chủ động chuẩn bị chu đáo chương trình hành động trước khi tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch đề ra.

