Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-1, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Tham gia Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Quang Đạt, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-phu-my-nam-anh-nhat-truong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phù Mỹ Nam. Ảnh: Nhật Trường

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Phù Mỹ cho biết địa phương đã triển khai nghiêm túc các bước theo quy định của Luật Bầu cử. Xã đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên; đồng thời thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 81 thành viên, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 21 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Việc xây dựng cơ cấu, thành phần người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Trên địa bàn xã hiện có 20 thôn và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5), dự kiến thành lập 21 tổ bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế và tuyên truyền đang được triển khai đồng bộ, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử.

Tại xã Phù Mỹ Nam, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Xã đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên, tổ chức phiên họp đầu tiên, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời thành lập 5 tiểu ban chuyên trách và 1 tổ giúp việc để điều hành toàn diện công tác bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất giới thiệu 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban bầu cử xã cũng đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự và y tế, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội bầu cử của toàn dân.

dat-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các địa phương quan tâm hơn đến cơ cấu người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, tôn giáo, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bầu cử và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể.

luong-phat-bieu-phu-my.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 2 địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Kết luận các buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 2 địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát văn bản hướng dẫn của Trung ương, chủ động chuẩn bị sớm, làm chắc từng khâu, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Có thể bạn quan tâm

Chọn khâu đột phá từ việc dân cần

Chọn khâu đột phá từ việc dân cần

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Từ đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng… những cách làm bài bản, đồng bộ đang cho thấy quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 thành những chuyển động cụ thể, rõ nét trong đời sống nhân dân tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Nhân sự

(GLO)- Sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

null