Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam

(GLO)- Sáng 9-1, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Tham gia Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Quang Đạt, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phù Mỹ Nam. Ảnh: Nhật Trường

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Phù Mỹ cho biết địa phương đã triển khai nghiêm túc các bước theo quy định của Luật Bầu cử. Xã đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên; đồng thời thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 81 thành viên, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 21 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Việc xây dựng cơ cấu, thành phần người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Trên địa bàn xã hiện có 20 thôn và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5), dự kiến thành lập 21 tổ bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế và tuyên truyền đang được triển khai đồng bộ, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử.

Tại xã Phù Mỹ Nam, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Xã đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên, tổ chức phiên họp đầu tiên, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời thành lập 5 tiểu ban chuyên trách và 1 tổ giúp việc để điều hành toàn diện công tác bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất giới thiệu 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban bầu cử xã cũng đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự và y tế, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội bầu cử của toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các địa phương quan tâm hơn đến cơ cấu người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, tôn giáo, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bầu cử và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 2 địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Kết luận các buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 2 địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát văn bản hướng dẫn của Trung ương, chủ động chuẩn bị sớm, làm chắc từng khâu, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.