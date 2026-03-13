Xã Ngô Mây vận hành thử nghiệm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Buổi vận hành thử nghiệm được tổ chức tại khu vực bỏ phiếu số 11 - trụ sở thôn Vĩnh Phú.

Kiểm tra niêm phong thùng phiếu chính trong quy trình vận hành thử nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Buổi vận hành thử nghiệm có đầy đủ các bước: chào cờ, hát Quốc ca; đại diện tổ bầu cử đọc nội quy và thể lệ bầu cử; kiểm tra niêm phong thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri; bỏ phiếu thử nghiệm (khoảng 100 cử tri minh họa tham gia các quy trình tiếp đón, phát phiếu, hướng dẫn vào phòng gạch phiếu, bỏ phiếu vào 3 thùng phiếu riêng biệt); kiểm phiếu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ngô Mây Phạm Ngọc Thái tham gia bỏ phiếu tại buổi vận hành thử nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Buổi vận hành thử nghiệm giúp thành viên các tổ bầu cử nắm chắc quy trình, thực hiện đúng quy định trong thực tế bầu cử chính thức vào ngày 15-3. Ảnh: ĐVCC

Theo đồng chí Phạm Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ngô Mây, buổi vận hành thử nghiệm rất cần thiết để thành viên các tổ bầu cử nắm chắc quy trình, thực hiện đúng quy định trong thực tế bầu cử chính thức vào ngày 15-3. Đây cũng là cơ hội để các tập thể, cá nhân có liên quan phát hiện và khắc phục các thiếu sót, nâng cao năng lực xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.