Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

cong-tac-bau-cu-1-9972.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Ánh (giữa) kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu ở xã Bình Hiệp. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đồng chí Hồ Xuân Ánh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn Mỹ Đức) và số 4 (thôn Đại Chí) của xã Bình Hiệp, khu vực bỏ phiếu số 21 (thôn Trường Định 2) và số 24 (thôn An Dõng) của xã Bình An.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền trực quan được đảm bảo. Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách cử tri được niêm yết tại nơi dễ quan sát, theo dõi. Một số khu vực bỏ phiếu đã lắp đặt mái che ngoài trời để phục vụ cử tri trong trường hợp thời tiết bất lợi.

cong-tac-bau-cu-2.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Ánh (bìa trái) kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu ở xã Bình An. Ảnh: Nguyễn Dũng
cong-tac-bau-cu-3.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Ánh kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu ở xã Bình An. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Hồ Xuân Ánh đã nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử thông qua đại diện Ủy ban bầu cử xã và tổ bầu cử. Đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử.

cong-tac-bau-cu-4.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Ánh chủ trì buổi làm việc với đại diện Ủy ban bầu cử các xã thuộc Ban bầu cử HĐND số 4. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cũng trong ngày 10-3, tại UBND xã Bình An, đồng chí Hồ Xuân Ánh đã làm việc trực tiếp với đại diện Ủy ban bầu cử của 10 xã thuộc Ban bầu cử HĐND số 4 (An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Bình Khê, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn).

Đại diện Ủy ban bầu cử các xã đã báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Đồng chí Hồ Xuân Ánh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn các xã thuộc Ban bầu cử HĐND số 4.

Đồng chí đề nghị các địa phương tập trung đặc biệt cho công tác tuyên truyền, nhất là ở khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn) để cử tri nắm rõ ngày bầu cử sớm (14-3). Các Ủy ban bầu cử cử cán bộ thực hiện thống kê, cập nhật, báo cáo số liệu kịp thời, chính xác; tiếp tục rà soát, đảm bảo không bỏ sót cử tri.

Thời tiết hiện nay có nhiều diễn biến bất thường, tại các khu vực bỏ phiếu cần bố trí nước uống, có nơi tránh nắng mưa và bộ phận y tế thường trực. Cần bố trí lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn cử tri, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, nhất là thời điểm ngay sau lễ khai mạc, cử tri đông, nhiều người tranh thủ bỏ phiếu xong để đi làm.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở khu vực bỏ phiếu vào ban đêm, đặc biệt là đêm trước ngày bầu cử để đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho cuộc bầu cử.

