Ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII tiếp xúc cử tri xã Canh Liên

LỆ XUÂN
(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, sáng 9-3, các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Canh Liên.

ung-cu-vien-hdnd-tinh-khoa-13-nhiem-ky-2026-2031-thuoc-don-vi-bau-cu-so-2.jpg
Ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri xã Canh Liên. Ảnh: Hoàng Vũ

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 2 có các ông, bà: Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc; Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định; Nguyễn Ánh Vy - Bí thư Chi đoàn khu phố 14, phường Quy Nhơn Bắc; Huỳnh Mỹ Nhàng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chánh Hiển (xã Vân Canh).

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Đông đảo cử tri tham gia hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, trong đó có nhiều vấn đề cấp bách mà người dân xã Canh Liên đang đối diện. Những vấn đề này bao gồm việc phát triển hạ tầng giao thông, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản đặc trưng.

cu-tri-dinh-van-sanh-lang-ka-nau-xa-canh-lien-neu-y-kien-tai-hoi-nghi.jpg
Cử tri Đinh Văn Sanh (làng Kà Nâu, xã Canh Liên) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó là đầu tư các công trình nước sinh hoạt tự chảy, tăng mức hỗ trợ cho việc bảo vệ rừng phòng hộ; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để tạo việc làm cho lao động địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động Trạm Y tế xã.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ cụ thể cho các hộ gia đình gặp khó khăn nhằm cải thiện đời sống và phát triển kinh tế.

﻿ung-cu-vien-hdnd-tinh-khoa-xiii-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-canh-lien.jpg

Ứng cử viên Huỳnh Thúy Vân giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ tiếp tục đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, đặc biệt là tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

