Ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Tây

BẢO LONG
(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử theo quy định, ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Tây.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8.

quang-canh-hoi-nghi-txct-xa-phu-my-tay.png
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Gia Lai; bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc; bà Đặng Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Bình Dương; ông Võ Thanh Phùng - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hà Minh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân; ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương.

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Trung Nghĩa

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri xã Phù Mỹ Bắc và xã Phù Mỹ Tây bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu luôn gần dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giám sát việc thực hiện.

cu-tri-xa-phu-my-bac-gui-tam-tu-nguyen-vong-den-ung-cu-vien.png
Cử tri xã Phù Mỹ Bắc nêu nguyện vọng đến ứng cử viên. Ảnh: Trung Nghĩa

Cử tri cũng kiến nghị các ứng viên khi tham gia quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần quan tâm quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế quy mô lớn, khai thác hiệu quả tiềm năng đầm, biển và đồng bằng Phù Mỹ, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri. Ông cho biết: Tỉnh đang quyết tâm triển khai Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Phù Mỹ Đông và Dự án cải tạo đầm Trà Ổ, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực.

Các dự án sẽ thu hút đầu tư vào công nghiệp năng lượng mới, công nghiệp chế tạo trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ điện tử và dữ liệu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cũng mong muốn cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

