Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đề Gi. Ảnh: Minh Hoàng

Đơn vị bầu cử số 7 đại biểu HĐND tỉnh gồm các ứng cử viên: ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Tuyết Trinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiến; ông Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi; ông Nguyễn Hà Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát; ông Bạch Thanh Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hội Sơn; bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Giáo viên Trường Mầm non Cát Nhơn và bà Trần Thị Quyền - Giáo viên Trường Mầm non Cát Hiệp.

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lương trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Cát Tiến. Ảnh: Minh Hoàng

Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử, các ứng cử viên khẳng định sẽ phát huy tốt vai trò người đại biểu HĐND, phản ánh kịp thời và bảo vệ tối đa lợi ích của nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri xã Đề Gi và Cát Tiến bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, kiến nghị một số nội dung như: quan tâm đề xuất các chính sách thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp; xem xét các vấn đề liên quan đến xác định nguồn gốc đất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường; có giải pháp nâng cao mức thu nhập của công nhân để bảo đảm đời sống.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm đất đai tại một số nơi và đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Cử tri xã Đề Gi nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận các ý kiến tâm huyết và trao đổi làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Ông cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực tham gia giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương.