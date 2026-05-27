Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo về kết quả hỗ trợ các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai (gồm Bình Định và Gia Lai trước đây) trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân. Tổng kinh phí thực hiện hợp tác cả giai đoạn gần 116 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào, trong đó trọng tâm hợp tác gồm: tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thăm, làm việc, chúc Tết cổ truyền; hợp tác giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ; văn hóa, thể thao, du lịch, thanh niên; đối ngoại nhân dân; xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp; phối hợp đối ngoại, quốc phòng - an ninh.

Về giáo dục và đào tạo, tỉnh Gia Lai dự kiến cấp 400 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào (bình quân 20 suất/tỉnh/năm) để theo học các cấp độ thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ mỗi tỉnh Nam Lào 10 tỷ đồng để xây dựng công trình hữu nghị mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình đã xuống cấp do tỉnh Gia Lai hoặc tỉnh Bình Định trước đây hỗ trợ xây dựng.

Đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị Đại sứ quán Lào và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ kết nối để tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn. Ảnh: Minh Hoàng

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công trình hữu nghị, nông nghiệp, y tế, văn hóa, du lịch, thanh niên, quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân; hỗ trợ kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư, thương mại, logistics, du lịch giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của Lào.

Đặc biệt, đồng chí Thái Đại Ngọc cũng đề nghị Đại sứ quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Gia Lai đang đầu tư tại Lào, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, lao động, xuất nhập khẩu, logistics và phối hợp với chính quyền địa phương sở tại.

Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Gia Lai hoạt động ổn định, lâu dài, đúng pháp luật, có trách nhiệm xã hội và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam Lào; hỗ trợ tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, sinh viên; qua đó, tiếp tục củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCNC Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với đoàn công tác; đánh giá cao kết quả giúp đỡ của Gia Lai đối với 4 tỉnh Nam Lào trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết giữa Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào nói riêng theo tinh thần mà lãnh đạo cấp cao giữa 2 Đảng và 2 Nhà nước đã xác định trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (tháng 12-2025). Theo đó, hai bên nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".

Đại sứ Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc. Ảnh: Minh Hoàng

Nhất trí cao với nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào, Đại sứ Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho các sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp, được vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tiếp tục học hỏi, nắm bắt kiến thức và kinh nghiệm, sau này có thể về giúp cho quê hương, đất nước.

Liên quan đến giáo dục, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Gia Lai giúp đỡ dạy tiếng Việt cho trẻ em Lào ngay từ cấp tiểu học, tại các tỉnh gần biên giới để trang bị cho thế hệ trẻ sự hiểu biết từ sớm về mối quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhất trí với đề xuất của Đại sứ về việc dạy tiếng Việt cho trẻ em Lào ở gần biên giới; đồng thời khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, xem đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.



Hai bên cũng nêu cao quyết tâm tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt này, để các thế hệ Việt Nam - Lào hiện nay và mai sau tiếp tục phát huy tình đoàn kết, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác giữa 2 quốc gia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.