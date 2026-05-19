Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại Khu di tích Công an khu XII (tỉnh Bắc Ninh), Đoàn đại biểu Công an tỉnh Gia Lai do Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng Bác. Đây là địa chỉ đỏ gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 11/3/1948, khi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII vinh dự nhận được bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Sáu điều dạy Công an nhân dân, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương viếng Bác tại Khu di tích Công an khu XII (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Quốc Hùng

Trước anh linh của Bác, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; đẩy mạnh thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua “3 nhất”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tận trung với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Cùng ngày, tại Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cũng trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Thanh Bình

Học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia cứu hộ cứu nạn, công tác dân vận, an sinh xã hội và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trước yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ luật, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.