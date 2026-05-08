Gia Lai: Khai mạc hội thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 8-5, tại khu thể thao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Vietinbank Chi nhánh Phú Tài và BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai khai mạc hội thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026).

Hội thao có sự tham gia của hơn 200 vận động viên là công chức, người lao động đến từ các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự tỉnh và các ngân hàng trong hoạt động thi hành án dân sự.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, trong 2 ngày (8 và 9-5), các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung: bóng đá nam, bóng đá nữ đội hình 5 người; môn cầu lông đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; môn Pickleball đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Hội thao nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thi hành án dân sự; những đóng góp trong công tác thi hành án dân sự nói chung và của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 80 năm qua.

Tranh tài ở môn bóng đá nữ. Ảnh: Kim Hường

Đây cũng là sân chơi bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong công chức, người lao động; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và đơn vị phối hợp.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

