Gia Lai giành 22 huy chương tại Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2026

(GLO)- Tại Giải vô địch cờ vua các câu lạc bộ (CLB) quốc gia 2026, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được tổng cộng 22 huy chương.

Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 29-4 đến 4-5 tại phường Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), với sự tham gia của 1.358 VĐV đến từ 30 đơn vị trên toàn quốc.

Đoàn Gia Lai góp mặt với 28 VĐV, tranh tài ở nhiều nội dung, giành được tổng cộng 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.

Trong đó, 2 huy chương vàng do công của các kỳ thủ: Trần Thị Như Ý ở nội dung cá nhân nữ cờ siêu chớp nhóm vô địch cờ ASEAN; Trần Thị Như Ý, Ngô Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Phương Nghi, Trần Hoàng Bảo Châu ở nội dung đồng đội nữ cờ nhanh nhóm vô địch cờ ASEAN.

Các VĐV Ngô Thị Mỹ Duyên, Trần Thị Như Ý, Trần Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Phương Nghi giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ cờ nhanh nhóm vô địch cờ ASEAN. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2026 tổ chức thi đấu cờ vua và cờ ASEAN (còn gọi là cờ Makruk/cờ Đông Nam Á; là môn thể thao trí tuệ mới, kết hợp giữa cờ vua và cờ tướng) với 3 nội dung gồm: cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp.

Các VĐV tranh tài các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam (3 VĐV + 1 dự bị), đồng đội nữ (3 VĐV + 1 dự bị), được chia theo các bảng: bảng truyền thống U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 (dành cho VĐV chưa từng đạt huy chương tại các giải vô địch quốc gia hoặc quốc tế); bảng tiêu chuẩn U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20; nhóm trung và cao tuổi (35-50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên); nhóm vô địch, vô địch đôi nam nữ.

Đối với cờ ASEAN, các VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam (4 VĐV), đồng đội nữ (4 VĐV) và đôi nam - nữ, ở các nhóm tuổi U13, U20 và vô địch.