(GLO)- Chiều 16-5, tại Khu đô thị suối Hội Phú, UBND phường Hội Phú phối hợp với UBND các phường Pleiku, Diên Hồng khai mạc Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026.

Các VĐV nhí tham gia thi đấu nội dung Kids Run cự ly 2,5 km. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 diễn ra trong ngày 16 và 17-5, với sự tham gia của hơn 1.700 vận động viên (VĐV).

Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 cự ly, gồm: 2,5 km Kids (dành cho các VĐV 6-11 tuổi), 5 km, 10 km, 21 km.

Các cự ly tranh tài sẽ diễn ra trên các tuyến đường tại bờ kè suối Hội Phú, tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Nhật Duật… và đường nội bộ Công viên Diên Hồng.

Ông Mai Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú, Trưởng Ban tổ chức - phát biểu khai mạc giải chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu khai mạc giải, ông Mai Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh: Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức hằng năm nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa phong trào chạy bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức trao cờ luân lưu Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 47 năm 2027. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại chương trình, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 47 năm 2027 cho UBND phường Pleiku.

Các vận động viên nhí đã mang đến không khí sôi nổi và nhiều khoảnh khắc ấn tượng trên đường chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngay sau lễ khai mạc, 340 VĐV nhí tham gia thi đấu nội dung Kids Run cự ly 2,5 km. Kết quả, VĐV Kiều Đức Huy đã đạt giải nhất ở nội dung của nam, VĐV Trần Tạ Tâm Như giành giải nhất ở nội dung của nữ.

Tối cùng ngày, Ban tổ chức trao giải cho top 4 vị trí dẫn đầu ở 2 nội dung nam - nữ ở cự ly này.

Em Kiều Đức Huy về nhất cự ly 2,5 km Kids nam. Ảnh: Hoàng Hoài

Lúc 5 giờ ngày 17-5, cự ly 21 km của Giải việt dã Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026 sẽ bắt đầu xuất phát; sau đó mỗi 30 phút lần lượt là cự ly 10 km và 5 km.