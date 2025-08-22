Nguyễn Thị Thu Thảo: Từ bốc vác trở thành nữ runner tài năng

(GLO)- Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1990, thôn Nhơn Tân, xã Hra) là một trong những vận động viên (VĐV) xuất sắc của làng chạy bộ phong trào ở Gia Lai. Đằng sau những lần bước lên bục vinh quang là câu chuyện vượt khó của người phụ nữ từng làm nghề khuân vác.

Thu Thảo là chân chạy phong trào được tuyển thẳng vào đội điền kinh của tỉnh.

﻿Ảnh: Quốc Việt

Tại Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30-2025 diễn ra ở tỉnh Bình Phước cũ, đoàn Gia Lai giành 3 giải khuyến khích, trong đó, Thu Thảo đóng góp trực tiếp với cả giải cá nhân và giải đồng đội nữ.

Còn ở Giải leo núi Tà Cú (tỉnh Bình Thuận cũ), Thu Thảo cũng cán đích ở vị trí thứ 4 và giành giải khuyến khích ở hệ đội tuyển.

Dù chỉ là chân chạy phong trào, song Thu Thảo được bổ sung vào đội điền kinh Gia Lai để thi đấu ở hệ tuyển trong 2 giải này. Sau đó, chị đã được tuyển thẳng vào đội tuyển điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Đó cũng là những giải đấu đầu tiên mà chân chạy đến từ thôn Nhơn Tân xỏ giày chạy với tư cách VĐV chuyên nghiệp. Trở về từ giải đấu, chị nắn nót ghi lại trong trang vở học sinh thành tích mình đạt được, liệt kê 12 giải chạy đã tham gia và đều giành thứ hạng cao.

Thu Thảo (bục số 1) là một trong những chân chạy giàu thành tích. Ảnh: Văn Ngọc

Đó là giải nhất cự ly 21 km tại VNExpress Quy Nhơn, giải nhất cự ly 21 km ở Kon Chư Răng Half Marathon, giải nhất cự ly 21 km Chư Pưh Half Marathon, giải nhất cự ly 10 km tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”, giải nhất cự ly 14 km ở Yok Đôn National Park Trail, giải nhất cuộc thi leo núi “Chinh phục Đỉnh đá Trắng”, giải nhì cự ly 21 km ở Gia Lai City Trail, giải ba cự ly 21 km tại Half Marathon Buôn Ma Thuột… Quả không ngoa khi nói rằng, Thảo là một trong những VĐV phong trào có bề dày thành tích nhất của làng chạy Gia Lai.

Trang vở học trò mà Thu Thảo ghi lại những thành tích cá nhân của mình tại các giải chạy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi rất trân trọng từng giải chạy mà mình đã tham gia trong năm. Mỗi lần kết thúc một cuộc thi, tôi đều ghi lại thành tích vào cuốn vở học sinh. Nhìn vào đó, tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa được tiếp thêm động lực để nỗ lực hơn trong những giải tiếp theo. Tôi cũng thầm cảm ơn môn chạy bộ vì nó mang đến cho tôi nhiều điều quý giá. Tôi không còn cảm thấy mặc cảm, tự ti hay khép mình như trước, mà được giao lưu, kết nối với nhiều bạn bè cùng đam mê chạy bộ khắp nơi. Nhờ các giải thưởng, tôi còn có thêm một phần chi phí để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con”-chị Thảo trải lòng.

Chị Thảo là mẹ đơn thân, có cậu con trai 9 tuổi. Từ nhỏ, chị đã phải tất bật với việc đồng áng. Hàng ngày, chị quần quật với rẫy cà phê cheo leo trên các ngọn đồi, cách nhà khoảng 2 km.

Khi có con, chị đã làm đủ nghề để mưu sinh, từ nhặt chanh dây, làm cỏ, đào bồn cà phê hay thậm chí là bốc vác. Chị Thảo bày tỏ: “Tôi thường đi bốc vác cà phê hay vật liệu xây dựng. Công việc rất nặng nhọc, có những bao cà phê lên đến 60-70 kg. Lắm lúc đang ăn dở bát cơm mà chủ hàng gọi cũng phải chạy đi. Nhiều người thấy tôi cứ tưởng đàn ông. Họ hỏi tôi tại sao phụ nữ mà làm nghề này. Tôi cũng đành ngậm ngùi cười vì thú thật làm bốc vác nhiều tiền hơn công việc khác”.

VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo trong một lần tham gia giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Nhắc nhớ về cơ duyên với chạy bộ, chị Thảo kể: Cũng vì có sức vóc như nam nhi, dáng người lại mảnh khảnh, chị đã được xã chọn đi thi “một cách bất đắc dĩ” tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” năm 2023. Đó cũng là lần đầu tiên chị đến với chạy bộ. Không qua luyện tập, với đôi giày chỉ vài chục nghìn đồng, chị đã xuất sắc về đích thứ 2 cự ly 8 km ở giải đấu năm đó. Thế nhưng, phải đến khi một người bạn rủ cùng tham gia giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng năm 2024, chị mới thực sự tìm đến chạy bộ một cách nghiêm túc hơn.

“Năm đó, tôi đạt giải nhì ở cự ly 10 km chỉ sau 1 VĐV của đội tuyển điền kinh Gia Lai. Tôi thấy mình chưa tập chạy bao giờ nhưng cũng có giải, có phần thưởng làm quà cho con. Từ đấy, tôi cũng quen với một số bạn cùng đam mê nên đã quyết định tập luyện theo giáo án do huấn luyện viên đề ra để cải thiện thành tích. Sau đó, tôi đã giành được nhiều giải cao ở các giải chạy khác”-chị Thảo chia sẻ.

Nữ chân chạy của xã Hra là niềm hy vọng của điền kinh Gia Lai tại các giải leo núi.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Phải dành thời gian cho công việc nên nữ VĐV của xã Hra thường phải tập luyện trong những khung giờ khá nghiệt ngã: từ khoảng 19-21 giờ sau khi đã lo tươm tất công việc cũng như gia đình. Nhiều hôm, chị phải tập luyện từ 2-4 giờ để kịp trở về đi làm từ sáng sớm.

Thu Thảo có thế mạnh ở các giải chạy địa hình và leo núi. Ảnh: Quốc Việt

Trao đổi với P.V, ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku-cho hay: “Thảo là cô gái có nghị lực vượt khó và rất tự giác trong tập luyện. Phát hiện em thông qua các giải chạy phong trào, chúng tôi đã giao các bài tập và em hoàn thành rất tốt. Em có thế mạnh về leo núi cũng như chạy địa hình dốc và là một trong những nhân tố quan trọng để điền kinh Gia Lai hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026”.